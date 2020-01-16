Второй день подряд: в зоне ООС боевики опять убили украинского военного

Зафиксировано девять обстрелов

На Донбассе из-за обстрелов со стороны боевиков второй день подряд погибают украинские военные. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, с начала суток, 16 января, оккупанты 9 раз нарушили режим тишины, убив бойца ВСУ.

Враг обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, зафиксирована снайперская активность.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Восемь обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Травневого, два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское, неподалеку с Мироновским, вблизи Луганского, в районе населенного пункта Новозвановка и дважды рядом с Орехово.

Как ранее сообщал Фокус:

13 января противник шесть раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

14 января противник 10 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.