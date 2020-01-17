Профильный комитет Рады поддержал увольнение министра Бабак

Кресло Бабак может занять глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмигаль

Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует депутатам удовлетворить заявление об увольнении министра развития громад и территорий Алены Бабак. Такое решение было принято на заседании 17 января, сообщил "Интерфакс-Украина".

Напомним, что Бабак 16 января написала заявление об увольнении по собственному желанию с должности министра.

Источники объясняют ее отставку тем, что министр "не справлялась и не делегировала полномочия".

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Бабак может заменить глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмигаль. Он также станет вице-премьером.

Как ранее сообщал Фокус: