В "Слуге народа" подтверждают отставку министра Бабак

2020-01-16 22:28:34

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Кресло Бабак может занять глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмигаль

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак действительно написала заявление об отставке по собственному желанию и ее может заменить глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмигаль.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Алена Бабак действительно написала заявление об отставке по собственному желанию", – сказала Кравчук.

По ее словам, вероятно, Бабак заменит глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмигаль.

Он в пятницу утром придет на заседание профильного комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также на заседание фракции "Слуга народа".

Кроме того, Шмигаль может получить должность вице-премьер-министра.

Ранее СМИ сообщали о возможной отставке Бабак из-за того, что министр "не справлялась и не делегировала полномочия".

Как ранее сообщал Фокус:

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