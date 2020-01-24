Няня для инвестора, перепись для галочки и карантин для китайцев. Неделя в Фокусе

Актуальные материалы, ключевые события и авторская аналитика – в итогах недели от журнала Фокус

Наши в Давосе и региональные качели

На этой неделе украинский политический бомонд поучаствовал во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Кроме президента Украины Владимира Зеленского на мероприятии были премьер-министр Алексей Гончарук, а также ряд народных депутатов.

Выступая на форуме, Зеленский призвал иностранных инвесторов вкладыват в нашу страну. По его мнению, есть, как минимум три вещи, которые будут интересны иностранному бизнесу в Украине. Одна из них — программа "Инвестор — няня". Крупным инвесторам будут предоставлены персональные менеджеры, которые будут решать вопросы, связанные с бизнесом в Украине. Инвесторы, вложившие не меньше 10 млн долларов и присоединившиеся к программе большой приватизации в первые два года, будут освобождены на 5 лет от налога на прибыль.

Зеленский также призвал потенциальных инвесторов "не упустить Украину". "Пока мы недоинвестированы и недолюблены", – добавил президент.

Кроме того, Зеленский заявил, что видит будущее Украины в ЕС. "Что должен сделать ЕС для Украины – взять Украину в свой состав. Мне кажется, это философский вопрос, он не о том, когда Украина будет в ЕС, а на каких правах она туда попадет. Сейчас хорошее время для того, чтобы Украина вступила в Евросоюз, когда одна из стран сделала exit", – отметил Зеленский.

Впрочем, основной темой для обсуждений в соцсетях стала не речь президента, а полупустой зал, перед которым тот выступал. Не прошла незамеченной и пафосная фраза о том, что Украина в последние годы делала шаги назад, чтобы взять разбег. При этом особенный подход к иностранным инвесторам вызвал острую критику среди экономистов и бизнес-экспертов, которые указали на то, что государство должно создавать равные условия для всех и в целом улучшать инвест-климат в стране. Тем более, что следующий президент может позабыть об обещаниях этого, а, значит, о долгосрочных инвестициях придется забыть.

Отличился в Давосе и Алексей Гончарук, который во время Украинского завтрака заявил, что Укрзализныцю передадут железнодорожной компании Deutsche Bahn в управление на 10 лет. Слова премьер-министра вызвали горячие обсуждения в соцсетях, которые не прекратились и тогда, когда немецкая сторона выступила с заявлением о том, что информация, распространенная украинской стороной не соответствует действительности. Фокус узнавал, в чем может состоять сотрудничество Укрзализныци и Deutsche Bahn, а также разобрался как неделей ранее могли подслушивать премьер-министра.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил отказаться от синхронизации законов с ЕС, а затем написал на своей странице в Facebook, что его не так поняли из-за проблем с переводом.

Пока руководство страны учится подбирать слова,регионы трясет в преддверии местных выборов. В украинских городах-миллионниках — Одессе, Харькове, Львове и Днепре идут междоусобные войны представителей центральной власти, мэров и местных финансовых элит. Правоохранительные органы пытаются давить градоначальников уголовными делами, а "засланные казачки" запугивают мэров уличными акциями.

Причина противостояния кроется в стартовавшей в 2014 году любимой реформе экс-премьера Владимира Гройсмана — децентрализации. Поскольку основная цель изменений — максимальное делегирование полномочий на места, теперь общинам оставляют часть общегосударственных налогов и переводят их на прямые отношения с госбюджетом. За последние пять лет доходы местных бюджетов увеличились на 200 млрд грн.

Прорыв в Крым, цирки без животных и альтернативная перепись

Двенадцать незаконно удерживаемых в России и аннексированном Крыму украинцев находятся в критическом состоянии, заявила уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова на встрече с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рамой. По состоянию на 17 января 2020 года удалось вернуть на родину только 35 граждан Украины, которые находились в плену. В то же время 115 украинских политзаключенных до сих пор находятся в местах лишения свободы на территории РФ и Крыма, 86 из них – крымские татары. Омбудсмен призвала председателя ОБСЕ усилить давление на РФ.

В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что 2 мая 2020 года крымские татары намерены массово пересечь админграницу с аннексированным Крымом через пункт пропуска "Чонгар". По его словам, акцию ненасильственного сопротивления проведут, чтобы международные организации, которые почти 6 лет на словах осуждают аннексию Крыма российской стороной, смогли это подтвердить действиями, приобщившись к переходу админграницы. Чубаров отметил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Крымчане также допускают возможность силового варианта прорыва на полуостров.

К 2021 году украинские государственные цирки должны отказаться от использования животных. Фокус узнал, как на решение правительства реагируют дрессировщики и когда очередь дойдёт до гастролирующих со зверинцами частников.

В Китае произошла вспышка неизвестного ранее коронавируса, вызывающего тяжелую форму пневмонии. Число заболевших и умерших растет. Ситуацию усугубляет отсутствие эффективного лекарства от болезни и приближение китайского Нового года, ведь во время праздничных каникул туристы из КНР массово разъедутся по разным странам мира. Исследователи предполагают, что источником вспышки в китайском городе Ухань мог оказаться местный деликатес – суп с летучими мышами, ведь обнаруженный у людей вирус имеет много общего с тем, что встречается у этих млекопитающих. В Украине риск завоза нового китайского коронавируса в страну оценивается как средний. Это означает, что ограничений на перемещение грузов, товаров или путешественников не требуется. Фокус собрал все, что известно о коронавирусе и вспышке заболевания в Китае.

Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро Алексею Белько. Вместо содержания под стражей его госпитализируют в психиатрическое учреждение, где исключается опасное поведение в рамках досудебного расследования. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, Белько на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время его состояние не изменилось.

По состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживали 20,1 млн женщин и 17,28 млн мужчин. Об этом свидетельствуют результаты электронной переписи, проведенной правительством, которые обнародовал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Эти данные не учитывают население оккупированных районов Донбасса и Крыма. Дубилет рассказал, что при проведении электронной переписи использовались три метода и все они дали одинаковый результат с разницей 2,86%. По его словам, перепись заняла три месяца и не потребовала дополнительных расходов из госбюджета. Полноценная перепись, которую предполагалось провести в 2020 году, обошлась бы в 3,4 млрд грн. Среди причин уменьшения количества населения в Украине министр назвал миграцию, отрицательную демографию и оккупацию Россией части территории страны.

Универсальное средство от рака, смертельный вирус из Китая и биты с орбиты

Заголовки мировых СМИ все больше пестрят сообщениями о новом коронавирусе, зародившемся в Китае и вызывающем тяжелую форму пневмонии. Предполагается, что он возник на одном из рынков города Ухань, а переносчиками выступили не то змеи, не то летучие мыши. Как бы там ни было, а число зараженных уже перевалило за полтысячи, а счет летальных исходов пошел на десятки.

Медики работают над созданием вакцины от нового вируса, но это займет немало времени, а тем временем, утверждают они, важно не допустить масштабного распространения заболевания. Китайские власти осознают это, поэтому закрыли 14 городов с населением больше 30 млн человек, а по всей стране людей с повышенной температурой не пускают на самолеты. Тем не менее, случаи заражения уже наблюдались в соседних государствах и даже в США. Очевидно, что на этом история нового китайского вируса не заканчивается, и мы еще услышим о ней в ближайшие дни.

А тем временем исследователи из Университета Кардиффа заявляют, что нашли средство, способное противостоять большинству видов рака. Они обнаружили Т-лимфоциты особого типа, прятавшиеся в нашей иммунной системе. Они могут находить и уничтожать многие разновидности раковых клеток, не повреждая здоровые ткани.

Пока работа нового средства была опробована лишь в лаборатории, и испытания на пациентах еще только предстоит провести, но исследователи отмечают, что их открытие имеет "огромный потенциал".

А пока мир борется со старыми и новыми болезнями, Илон Маск запускает на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink. Предприниматель надеется, что в этом году спутниковое подключение к Сети получат жители США и Канады, но в будущем он собирается перевести в онлайн весь мир.

Маск не одинок в этом начинании. Мега-созвездиями интернет-спутников хотят обзавестись Amazon и OneWeb. Затея выглядит многообещающе, но она возникала и в прошлом, и тогда из нее ничего не вышло. Кроме того, созвездия спутников могут создать совершенно другие проблемы. Подробнее об этой технологии, ее истории и возможном вреде, можно узнать в этом материале.