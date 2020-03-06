Новое правительство, коронавирус уже в Черновцах и слияние человека и компьютера. Неделя в Фокусе

Актуальные материалы, ключевые события и авторская аналитика – в итогах недели от журнала Фокус

Коронавирус прибыл в Украину из Италии

Коронавирус 2019-nCoV продолжает стремительно распространяться по миру – случаи заражения подтверждены в 90 странах и территориях. Лидерами по увеличению числа заболевших стали Южная Корея, Италия и Иран. Всего во всем мире число подтверждённых случаев приближается к 100 тыс., по состоянию на 6 марта скончались почти 3,4 тыс. человек, выздоровели – почти 56 тыс.

3 марта первый случай заражения был подтвержден и на территории Украины – заболел мужчина в Черновцах, который 26 февраля вернулся из Италии. При пересечении границы у него температура была нормальной, а первые симптомы появились 28 февраля. Сейчас он в инфекционной больнице, состояние оценивается как удовлетворительное. Супруга мужчины здорова и должна была находиться на самоизоляции, но под давлением соседей вынуждена была уехать на обсервацию в военный госпиталь.

В то же время в Новых Санжарах завершилась обсервация эвакуированных украинцев и иностранцев из Уханя. По такому случаю к ним прилетел президент Владимир Зеленский.

Украинские власти в свою очередь усиливают меры по предотвращению коронавируса. В МОЗ анонсировали введение ограничительных мер для проведения массовых мероприятий. Первые ограничения ввели в Черновцах – в городе закрыли на двухнедельный карантин школы и вузы и рекомендовали организаторам отменить или перенести концерты и подобные мероприятия. В столице решили ввести в больницах отдельный приём пациентов с симптомами ОРВИ и отбор у них биологических материалов для лабораторных исследований. Новый премьер Денис Шмыгаль также заявил, что одна из главных задач нового правительства – противостоять распространению инфекции.

Перезагрузка Кабмина, увольнение Рябошапки и вода в Крым

Прошедшая политическая неделя была весьма богатой на кардинальные события в жизни страны. Так, Верховная Рада на внеочередном заседании в среду, 4 марта, которое инициировал президент Владимир Зеленский, уволила одним махом весь Кабинет министров. Грустный Алексей Гончарук покатился на своем самокате к выходу из здания правительства, а его место занял экс-глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль. Поговаривают, что он является человеком, входящим в орбиту олигарха Рината Ахметова. Впрочем, большинство членов нового Кабмина, так или иначе, но являются ставленниками представителей крупного бизнеса.

Новый премьер-министр уже успел сделать ряд громких заявлений. В частности, что Крым – это Украина, а значит должен быть с водой из Украины. В смысле, необходимо возобновить подачу воды на полуостров. Позже в соцсетях Шмыгаль попытался оправдаться – мол, формат ток-шоу не лучший для обсуждения этих вопросов, да и технической возможности открыть краник у страны пока нет.

Тем временем депутаты Верховной Рады на еще одном внеочередном заседании отправили генпрокурора Руслана Рябошапку в отставку. Президент Владимир Зеленский заявил, что Рябошапка – хороший специалист, но не показал результат.

Битва за Генпрокурора была недолгой, но довольно жаркой. Так, фракция "Голос" в полном составе покинула сессионный зал парламента, а женская часть "Евросолидарности" заламывала руки и называла все это политическими преследованиями оппозиции.

По слухам, в "Слуге народа" рассматривают две кандидатуры на замену Рябошапке – нардепа от "СН" Сергея Ионушаса и и. о. главы ГБР Ирину Венедиктову.

Погодный парадокс и мошенничество коллекторов

В Киеве впервые за 140 лет наблюдений календарная зима закончилась, а метеорологическая – так и не пришла, также впервые за зиму не случилось температуры воздуха ниже –10°С. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в декабре-феврале среднемесячная температура составила +2,0°С. Среднемесячная температура февраля составила +2,5°С, что на 6,7°С выше климатической нормы. К парадоксу зимнего периода метеорологи относят тот факт, что самым холодным зимним днем было 8 февраля, когда температура под утро опустилась до –8,4°С, а 22 ноября прошлого года было –9,7°С. Следующий рекорд случился 3 марта: температура воздуха в Киеве после полудня поднялась до +14,8 градусов по Цельсию, предыдущий рекорд превышен на полтора градуса.

На Донбассе продолжаются атаки на украинских солдат. 1 марта боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. В районе Нижнетеплого они заметили автомобиль, в котором везли продукты к позициям ВСУ, и выстрелили по нему из противотанкового ракетного комплекса. Ракета попала в кабину, в результате один военнослужащий погиб. В штабе ООС не исключают, что прицельный огонь вел подготовленный оператор-наводчик ПТРК ВС РФ, поскольку стреляли с дистанции около 3500 м. 2 марта боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. В Красногоровке мина упала возле жилого дома, ранена местная жительница, пять солдат получили ранения на позициях. 3 марта боевики семь раз открывали огонь: один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро получили ранения. С раннего утра 4 марта боевики обстреливали позиции ВСУ возле Крымского из станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, затем они выпустили 6 мин калибра 82 мм по опорным пунктам у Орехово. Один боец получил тяжелые ранения. 5 марта боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранив троих солдат.

В последнее время прогремело несколько громких историй о том, как коллекторы выгнали на улицу владельцев находящихся в залоге квартир. Фокус выяснил, благодаря чему это стало возможным. Чаще всего коллекторы действуют по следующей схеме. Кредитные портфели ликвидированных банков (а таких в течение последних пяти лет оказалось более 80) передаются Фонду гарантирования вкладов, который, часто без ведома должников, перепродаёт их с аукциона коллекторским компаниям. По закону, коллекторские компании имеют право продать объект залога, что они и делают. О таких продажах владельцы квартир узнают, лишь когда оказываются на улице. В то же время защищать жертв сомнительных сделок полиция отказывается, предлагая им обращаться в суд. Евгений Горовец, глава Антирейдерской комиссии Минюста, разъяснил Фокусу, что нужно делать жертвам таких махинаций, и пообещал искоренить рейдерство за два года.

В Одесском зоопарке у пары амурских тигров родился детеныш. Это событие очень порадовало сотрудников зоопарка, так как амурские тигры занесены в Международную Красную книгу. Имени у тигренка еще нет, по традиции его придумают одесситы в рамках конкурса "Дай имя малышу".

Водный мир, телепатия из машины и редактирование зрения

Сегодня внимание всего мира приковано к коронавирусу, но ученые продолжают бороться и с другими недугами. Так, группа американских исследователей совершила новый прорыв в генном редактировании. Они впервые использовали инструмент Crispr-Cas9 для изменения генов непосредственно в человеческом теле.

Процедура была проведена на пациенте с наследственной формой слепоты с целью вернуть ему зрение. Пока ученые не спешат делиться результатами. Чтобы понять, сработала ли процедура, может понадобиться до месяца. Но если эксперимент увенчается успехом, американские исследователи попытаются вернуть зрение еще 18 пациентам.

А между тем в Европе была опробована другая революционная технология, призванная изменить человека изнутри. В последнее время идея слияния человеческого мозга и компьютера одолевает умы специалистов по всему миру. Илон Маск и Марк Цукерберг не устояли перед ней. Теперь свое слово сказали ученые из Италии, Швейцарии и Великобритании.

Они проверили, могут ли искусственные нейроны из кремния обмениваться сигналами с биологическими нейронами. Для этого они вырастили клетки крысиного мозга в одной из итальянских лабораторий, а в Швейцарии смастерили их искусственный аналог. В Великобритании исследователи создали искусственные синапсы, выступившие связующим звеном между двумя разновидностями нейронов. Итогом работы стала успешная передача сигнала от биологических клеток искусственным и обратно. Конечно, о слиянии машины и человека говорить пока рано, но эксперимент может помочь в создании протезов, управляемых силой мысли, или имплантов, способных заменять пораженные участки мозга.

Это дело будущего, а геологи из США узнали кое-что о глубоком прошлом. Изучив образцы древней породы из Австралии, они пришли к выводу, что примерно 3 миллиарда лет назад Земля была почти полностью покрыта водой. Местами над поверхностью выступали микроконтиненты, но, по сути, на планете почти не было суши. Это открытие позволяет не только узнать больше о зарождении жизни на Земле, но и о том, как лучше всего искать ее на других планетах.