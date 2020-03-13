Паника в самолете из Италии, Вакарчук не в "Голосе" и последний матч "Шахтера". Неделя в Фокусе

Актуальные материалы, ключевые события и авторская аналитика – в итогах недели от журнала Фокус

Карантин и кашляющий самолет

Во вторник утром столичные власти утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. План предполагает закрытие школ и детсадов, развлекательных центров, а также ограничения массовых мероприятий. Спустя несколько часов стало известно, что из-за коронавируса Кабмин ввел карантин по всей стране, он продлится до 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний в количестве более 200 человек, отмену авиасообщения с некоторыми странами. Корреспонденты Фокуса убедились, что киевляне к карантину отнеслись довольно легкомысленно: в транспорте, на улицах, в кафе и в ТРЦ полно людей. Правда, владельцы некоторых бизнесов уже жалуются на убытки: карантин прямо запрещает их работу.

Оппоненты власти предположили, что ограничительные меры вводят вовсе не ради того, чтобы уберечь украинцев от коронавируса, а потому что хотят ограничить конституционное право граждан на массовые собрания. Одно из них как раз запланировали на 14 марта – в этот день отмечают День добровольца. В условиях, когда в Киеве официально нет ни одного заболевшего, введение карантина посчитали слишком подозрительным. Впрочем, прозвучали и совершенно противоположные версии: объявляя карантин, власть бьет на упреждение, чтобы скрыть реальные масштабы эпидемии и снять с себя ответственность.

Ближе к вечеру 12 марта дошли вести из-за океана: Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. А на следующий день стало известно о двух новых случаях заражения украинцев коронавирусом. В Житомирской области болезнь диагностировали у женщины пенсионного возраста и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней. Приехавшая из Польши пенсионерка отличилась тем, что, почувствовав недомогание, не стала обращаться к врачам. За четыре дня до постановки диагноза она сходила на церковную службу, тем самым продемонстрировав, что контактировала с множеством людей.

В Минздраве предупредили, что в случае дальнейшего распространения коронавируса украинцев могут ограничить в праве на свободное передвижение. В том, что такой вариант развития событий более чем вероятен, в очередной раз убедились в четверг вечером, когда в Киев прилетел самолет из Милана. Находившийся на борту Антон Гура вышел в прямой эфир и сообщил, что половина из почти двух сотен пассажиров кашляет, многие с температурой, однако встречавшие рейс украинские врачи поначалу не увидели в этом ничего особенного. Лишь после того, как поднялся хипеж, медики забрали в больницу троих человек, остальных пассажиров отпустили. Вскоре после окончания стрима в «Фейсбуке» Гура обвинили в паникерстве.

Тем временем, уже 13 марта стало известно о первой смерти от коронавируса в Украине. Одна из двух новых заболевших COVID-19, умерла в Житомире.

Вакарчук без «Голоса» и новый формат переговоров по Донбассу

Слухи о том, что лидеру фракции «Голос» в Верховной Раде Святославу Вакарчуку надоела политика и он хочет из нее уйти, похоже, имеют под собой основания. Так, на днях произошел съезд его партии, где главой была избрана Кира Рудык. Позже стало известно, что Вакарчук уже не является и главой парламентской фракции. Напомним, что, согласно соцопросу КМИС, уровень поддержки партии «Голос» обвалился с 5,8%, полученных на выборах, до 0,9%.

Тем временем в Минске встретились заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В ходе переговоров стороны согласовали новый механизм урегулирования конфликта на Донбассе. По словам Козака, в рамках ТКГ предполагается создание переговорной площадки (Консультативного совета) с участием «нормандской четверки» и сторон конфликта.

«Предлагается создать диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) и сторон конфликта», то есть Донбасса», – заявил Козак.

Кроме того, стороны обсудили в Минске вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех».

А вот в Киеве так и не удалось достичь взаимопонимания по вопросу Донбасса. Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо избили члены Нацкорпуса во время презентации Национальной платформы примирения и единства.

Сивохо должен был презентовать Национальную платформу примирения, однако появление членов Нацкорпуса внесло некоторые коррективы в повестку мероприятия. Презентация переросла в конфликт, Сивохо толкнули, он упал, самых рьяных бойцов Нацкорпуса забрали в полицию, но через некоторое время отпустили.

Каша в голове и конец порностудий

Исследования социологов показывают, что 71% украинцев считают, будто государство должно предоставлять населению максимум бесплатных услуг: образование, медицину, пенсию и пр. Оказывается, с течением времени число сторонников бесплатных госсервисов растёт. К примеру, в 2018 году подобных взглядов придерживались 65% участников такого же опроса. Требование, чтобы всё было за бюджетный счёт, парадоксальным образом сочетается в сознании сограждан со стремлением к самостоятельности. Доля тех, кто поддерживает утверждение «Государство должно обеспечить людям одинаковые «правила игры» в жизни, а дальше сам человек несёт ответственность за то, как эти шансы использует», тоже растёт год от года. Фокус разбирался в причинах этого парадокса.

10 марта боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, отмечена работа снайперской пары. В течение суток трое украинских бойцов погибли, девятеро получили ранения.

Полтора года назад суд «ЛНР» приговорил Андрея Ярового к 10,5 годам колонии, в конце 2019-го его освободили во время обмена пленными. Андрей пережил пытки, узнал, что такое «сидеть на подвале», был заключенным свердловской исправительной колонии. Яровой рассказал Фокусу, каково это – не позволять себе надеяться на освобождение.

Российские силовики после недолгого перерыва возобновили практику массовых одновременных обысков на территории Крыма. 11 марта обыски прошли в домах жителей Бахчисарая и Бахчисарайского района, которые являются активистами движения помощи арестованным крымчанам «Крымская солидарность».

Спикер «Украинского киберальянса» Андрей Баранович, более известный под псевдонимом Шон Таунсенд, рассказал Фокусу о том, как обыски у активистов отвратили их от сотрудничества с силовиками, о возможных причинах наездов правоохранительных органов на волонтеров, об уязвимости госсервисов и о том, почему в нынешних условиях опасно строить государство в смартфоне.

В Киеве киберполиция прекратила деятельность пяти порностудий, сообщает пресс-служба Национальной полиции. По данным правоохранителей, незаконную деятельность по изготовлению и распространению порнографической продукции в интернете организовала супружеская пара. Для создания контента привлекли более 30 украинок в возрасте от 18 до 30 лет, которые обслуживали клиентов через платные видеочаты. Организаторам бизнеса грозит до семи лет заключения.

Замедление времени, самый маленький динозавр и ожившая история

Если вам не хватает тех 24 часов в сутках, порадуйтесь, что мы живем примерно на 65 млн лет позже, чем динозавры. Ученые предположили, что в те времена день на нашей планете был короче, чем сейчас. Такой вывод они сделали на основе анализа раковины рудиста, представителя группы морских двустворчатых моллюсков, вымерших миллионы лет назад.

Раковины этих моллюсков чрезвычайно быстро росли, меняя химический состав каждые несколько часов. Изучив окаменелую раковину, ученые сделали вывод, что в те времена, когда вместе с динозаврами на планете обитали эти животные, в сутках было на 30 минут меньше, чем сейчас, а год был длиннее на 7 дней.

Примерно за 30 млн лет до исчезновения рудистов на Земле жило и другое не менее любопытное существо. Исследователи нашли череп самого маленького из известных науке динозавров. По их оценкам, само животное было меньше современных колибри и тоже умело летать. Эта кроха весила всего 28 граммов, зато в клюве было порядка 100 зубов, которыми она пережевывала насекомых.

Череп самого маленького динозавра был найден в куске янтаря, который представляет собой уникальную капсулу времени. Ранее благодаря янтарю ученые находили древних комаров и других насекомых, деливших планету с динозаврами. Несколько десятилетий назад это помогло писателю Майклу Крайтону, а затем и режиссеру Стивену Спилбергу рассказать историю о том, как при помощи таких вот доисторических насекомых вернуть к жизни динозавров. И хотя книга и фильм приобрели культовый статус, вернуть таким образом древних гигантов нельзя. Зато ученые умеют оживлять древние растения, возвращать лица людей, умерших тысячи лет назад, и узнавать истории их жизни. Как это происходит, можно узнать в этом материале.

«Шахтер» выиграл и Лига Европы ушла на карантин

Важнейший матч 1/8 финала Лиги Европы провел 12 марта чемпион Украины. Показав почти полное доминирование над немецким «Вольсбургом», наши горняки победили 2:1. https://focus.ua/sport/451821-eti_volki_nam_po_zubam_shakhter_vyigral_pri_pustykh_tribunakh_u_volsburga, сделав хороший задел перед ответной встречей в Харькове, намеченной на 19 марта. НО!

Но уже 13 марта УЕФА заявила о приостановлении турниров Лиги Европы и Лиги чемпионов. "В результате переноса матчей жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, запланированные на 20 марта, также откладываются", – сообщается на сайте. Решение о том, когда команды сыграют перенесенные матчи, будет принято позже. Таким образом горняки могут сосредоточится на внутреннем чемпионате, который пока не отменен.

Тем временем УЕФА также решает вопрос о возможной отмене Евро-2020, в котором должна была участвовать сборная Украины. Более того, под угрозой находятся и Олимпийские игры в Японии. Мир спорта уходит на большой карантин.