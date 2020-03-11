Сутки на Донбассе: трое бойцов погибли, девять - ранено

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня

В течение прошлых суток, 10 февраля, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: три раза рядом с населенным пунктом Пески; неподалеку от Новоселовки Второй; рядом с Авдеевкой; вблизи Васильевки; в районе населенного пункта Павлополь; неподалеку от Широкино.

Также девять обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки «Север», а именно: два раза вблизи Орехово; недалеко от населенного пункта Хутор Вольный; в районе Новоалександровки; рядом с Луганским; неподалеку от Мироновского; рядом с Новолуганским и Железным; в районе Новгородского .

На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ.

10 марта, противник трижды открывал провокационные обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе участка разведения №3 Богдановка - Петровское. Подразделения Объединенных сил огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Также вчера, 10 марта, боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.

Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевой травмой.

Кроме этого, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил боевою травму.

С началом текущего периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

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