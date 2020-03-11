Страна-подросток. Почему украинцы хотят жить самостоятельно, но хотят все получать бесплатно

«Обыкновенный избиратель похож на моего сына-подростка: хочет полной свободы и независимости, но при этом чтобы кто-то оплатил учёбу, медстраховку и вообще всё, что нужно для жизни». Эта шутка американского комика Джеффа Аллена адресована жителям США, тем не менее она вполне подходит для описания настроений украинцев. Судя по результатам недавнего совместного исследования Фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» и Центра Разумкова, 71% наших соотечественников считает, что государство должно предоставлять населению максимум бесплатных услуг: образование, медицину, пенсию и пр. Данные свежие и репрезентативные, последний замер проводили в декабре 2019 года по всей Украине, за исключением оккупированных территорий. С течением времени число сторонников бесплатных госсервисов растёт. К примеру, в 2018 го­­ду подобных взглядов придерживались 65% участников такого же опроса.

Совсем как в шутке Аллена: требование, чтобы всё было за бюджетный счёт, парадоксальным образом сочетается в сознании сограждан со стремлением к самостоятельности. Доля тех, кто поддерживает утверждение «Государство должно обеспечить людям одинаковые «правила игры» в жизни, а дальше сам человек несёт ответственность за то, как эти шансы использует», тоже растёт год от года. В 2018-м их было 45%, в 2019-м — уже 54%.

Государство — это я

Психолог Дмитрий Попов предполагает, что так отвечают в основном молодые люди. «Моя 19-летняя дочь недавно заявила, что пенсии у неё в любом случае не будет и она готовится к тому, что на безбедную старость придётся зарабатывать самой, — говорит Попов. — Подобные взгляды естественным образом формируются у тех, кто вырастает в условиях квазигосударства, не заботящегося о своих гражданах. Среда подсказывает правила выживания. Вот уже 20 с лишним лет половина чиновников работают преимущественно на себя, то есть на защиту собственных интересов, общее благо не является их основным приоритетом, вот на них и не полагаются».

Всё больше молодых украинцев стремятся стать востребованными специалистами, чтобы обеспечить себе достойную старость

Социальный психолог Ричард Вакс, автор серии статей об Украине постмайданного периода, высказал предположение о том, что такая мотивация чиновников не причина, а следствие отсутствия ясного и постоянного политического курса. Вакс подчёркивает, что абсолютное большинство людей, у которых не проявлены признаки социопатии, склонны вдохновляться большими и общими целями. К тем психотипам, для которых характерно желание работать на государство, это относится в первую очередь: им приятно ассоциировать себя с чем-то большим и важным.

Вакс считает, что зажечь чиновников идеей общего блага не просто возможно, но и довольно легко. Однако для этого необходимы чёткие, желательно доведённые до уровня очевидного представления о том, в чём, собственно, это благо состоит. Размытые цели, сформулированные в виде общих фраз, здесь не работают. Они должны быть хорошо прописаны и достижимы в обозримом будущем. Лозунги воспринимаются только с практической конкретизацией. Когда курс развития государства не определён или непонятен тем, кто находится чуть ниже топ-уровня иерархии государственной власти, никакой общей цели по существу нет и вполне естественно, что человек заменяет её частными целями.

Жёсткие альтернативы

Результаты опроса демонстрируют: украинцев, убеждённых, что большинство соотечественников не сможет прожить без постоянной заботы и опеки государства, становится меньше. В 2018 году так считали 77% респондентов, в 2019-м — 70%. Несмотря на снижение показателя, речь всё ещё идёт о львиной доле населения страны. «В реальности огромное число украинцев не то что не хотят самостоятельности, а не могут её себе позволить: при их уровне доходов они просто вынуждены полагаться на помощь государства и пользоваться бесплатными сервисами», — подчёркивает Попов.

Понятный выбор. Об Украине часто говорят как о молодой демократии. Этим и объясняют стремление голосовать за тех, кто обещает жизнь превратить в сказку (фото: УНИАН)

Психолог уверен, что формирование общества, где, с одной стороны, все граждане могут действовать и развиваться самостоятельно и независимо в рамках общих правил игры, а с другой — государство предоставляет максимум бесплатных услуг и щедрую социальную помощь, — вовсе не утопия. Этого можно достичь при условии, что те самые «правила игры» соблюдаются неукоснительно. «В Украине созданию подобной системы препятствуют несколько факторов и как минимум один из них психологический, я назвал его «коррумпированным мышлением», — говорит Дмитрий Попов. — Среднестатистический украинец изначально предполагает, что любого чиновника, имеющего дело с бюджетом, вне зависимости от статуса обязательно нужно «подмазать». Трудно с уверенностью сказать, чего тут больше — специфики ментальности или следствия опыта, но очевидно, что в некоторых странах это явление вовсе отсутствует, неслучайно именно им удаётся объединить преимущества социалистической и капиталистической моделей. Пожалуй, самыми яркими примерами можно считать Швецию и Норвегию».

Психолог отмечает, что в этих странах даже незначительные правонарушения влекут за собой серьёзные наказания, причём скрыть проступок от властей чрезвычайно трудно, потому что в обществе развита культура содействия выявлению нарушений. В этих странах обычное дело, когда нарушителя какой-нибудь административной нормы, предполагающей внушительный штраф, сдают знакомые и даже родственники. «Вероятно, тут не обошлось без географического детерминизма. Ещё в древние времена, чтобы выжить в суровом климате этих земель, людям пришлось сформировать очень тесные сообщества, и тот, кто в чём-то отступал от общих правил, подвергал опасности остальных», — предполагает психолог.

Внешний контроль

Ричард Вакс считает, что один из источников проблем украинского общества — слишком большой численный перевес экстерналов, то есть людей с низким уровнем субъективного контроля. Они склонны искать причины неудач и успехов во внешних обстоятельствах и чужих действиях. Речь может идти об удаче, родителях, которые чего-то недодали, но очень часто надежды и разочарования экстерналов связаны со страной, где они живут, ментальностью, работой государственных служб, добросовестностью властей. Их противоположность — интерналы, люди с высоким уровнем субъе­ктивного контроля — видят в происходящих с ними событиях следствия собственных решений и действий, считают, что всё зависит от их личных качеств, талантов и навыков.

У каждого из этих типов есть характерные проблемы. У интерналов зачастую развивается комплекс вины, они склонны взваливать на себя чужие трудности и подвержены эмоциональному выгоранию. Экстерналы более восприимчивы к стрессу, легче приобретают зависимости, им тяжело бывает адаптироваться к изменениям, происходящим в окружающем мире.

«Почти в любом обществе людей с внешним локусом контроля [локус контроля — свойство личности приписывать свои успехи или неудачи только внутренним либо только внешним факторам] оказывается больше, чем с внутренним, вопрос в том, насколько, — пишет Вакс. — При слишком большом перевесе экстерналов крайне трудно проводить какие-то существенные реформы. Они ожидают, что решение проблемы придёт извне, именно от них обычно исходит убеждённость в том, что обойтись без участия внешней силы, источника власти, невозможно. Они не верят в силу собственных решений и действий. И вовсе не удивительно, что получение государственного пособия для такого человека становится вопросом выживания».

Вакс подчёркивает связь между локусом контроля и вероятностью развития посттравматического синдрома: экстерналы считаются группой риска. «Несколько лет назад мои коллеги Конар и Элизабет Дорфман из Института Колорадо опубликовали результаты исследования локуса контроля у детей и подростков, в прошлом подвергавшихся стрессу высокой интенсивности, и пришли к выводу, что психологические травмы в начале жизни увеличивают вероятность экстернальности, — отмечает психолог. — Стоит ли удивляться, что в стране, где несколько поколений выросло в условиях непрекращающегося стресса, так много людей, стремящихся переложить ответственность на некую внешнюю силу, например на государство».

В одной из статей Вакс называет Украину «молодой демократией, которой предстоит повзрослеть». Так он объяснял результаты прошлогодних выборов, приводя образное сравнение с мальчиком, недавно получившим права и выбирающим свою первую машину: вряд ли это будет практичная модель, но наверняка эффектная. Странное на первый взгляд сочетание стремления к самостоятельности и ожидания опеки от государства — тоже одна из юношеских «болезней роста». Однако то, что, по данным социологов, первый показатель растёт, а второй — снижается, хороший знак. Процесс взросления страны начался.