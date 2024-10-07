Мамусин пирожок на куче долларов: почему фото сына чиновницы — зеркало среднего украинца

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Фото недели — мамусин пирожок на куче бабла.

Это фото об украинских чиновниках?

На самом деле нет. Это фото о среднем украинце. Во-первых, этот пирожок — это же мечта среднего украинца. Не героя на войне или борца за справедливость. А обычного простого украинца, который мечтал бы занять такую должность. И быстро сказочно разбогатеть. Так быстро и так сказочно, чтобы потом не знать, что с этим баблом делать.

А во-вторых, это же не силовик, который доит бизнес. Это не про налоги, которые воруют. Нет-нет. Это о сервисе. Лучший украинский сервис, которым мы так гордимся.

Потому что мама Кр**а и ее сын пирожок оказывали услуги простым украинцам. Тем, которые не хотят служить в армии, потому что воруют. Тем, которые кричат о детях депутатов. И вот эти простые украинцы принесли свои доллары. Принесли сами. Чтобы получить липовую справку. И судя по количеству долларов на кровати, принесли тысячи людей. Которые потом будут за пивом рассказывать, какая страшная в стране коррупция и как нельзя жить и не надо платить налоги, потому что их же все разворуют.

Это не про чиновников.

Это фото — зеркало. Где отражается страна. Да, не все украинцы такие. И поэтому Путин не захватил Украину и никогда не захватит. Но это средняя температура по палате. Тот самый простой народ, который нищает и выступает против высоких тарифов, не хочет платить налоги и работать официально.

Иногда полезно смотреть в зеркало....

Полезно, чтобы поставить точный диагноз перед лечением болезни.

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