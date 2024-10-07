Мамусин пиріжок на купі доларів: чому фото сина чиновниці — дзеркало середнього українця
Скандальне фото сина чиновниці з купою доларів — то дзеркало, де віддзеркалюється країна, вважає блогер Сергій Фурса. Так, не всі українці такі, але це середня температура по палаті — той самий простий нарід, що зубожіє і виступає проти високих тарифів, не хоче платити податки й працювати офіційно.
Фото тижня — мамусин пиріжок на купі бабла.
Чи це фото про українських чиновників?
Насправді ні. Це фото про середнього українця. По-перше, цей пиріжочок — це ж є мрією середнього українця. Не героя на війні чи борця за справедливість. А звичайного простого українця, котрий мріяв би зайняти таку посаду. І швидко казково розбагатіти. Так швидко і так казково, щоб потім не знати, що з цим баблом робити.
А по-друге, це ж не силовик, який доїть бізнес. Це не про податки, які крадуть. Ні-ні. Це про сервіс. Найкращий український сервіс, яким ми так пишаємось.
Бо мама Кр**а та її син пиріжечок надавали послуги простим українцям. Тим, які не хочуть служити в армії, бо крадуть. Тим, які волають про дітей депутатів. І от ці прості українці принесли свої долари. Принесли самі. Щоб отримати липову довідку. І з огляду на кількість доларів на ліжку, принесли тисячі людей. Які потім будуть за пивом розповідати, яка страшна в країні корупція і як не можна жити та не треба платити податки, бо їх же всі розкрадуть.
Це не про чиновників.
Це фото — то дзеркало. Де віддзеркалюється країна. Так, не всі українці такі. І тому Путін не захопив Україну і ніколи не захопить. Але це середня температура по палаті. Той самий простий нарід, що зубожіє і виступає проти високих тарифів, не хоче платити податки й працювати офіційно.
Іноді корисно дивитись у дзеркало….
Корисно, щоб поставити точний діагноз перед лікуванням хвороби.
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