Наступление коронавируса, рейтинг экологической безопасности и обострение на фронте. Неделя в Фокусе

Актуальные материалы, ключевые события и авторская аналитика – в итогах недели от журнала Фокус

Прощание Великобритании

31 января в 23:00 (по Гринвичу) наступит момент Brexit – Великобритания официально станет первой страной, которая покинет Евросоюз. Уже с 1 февраля Лондон потеряет право голоса в политических органах ЕС, а 73 депутата Европарламента от Соединенного королевства лишатся своих мандатов. На время переходного периода (до конца года) Британия сохранит членство в Таможенном союзе и едином рынке. Условия дальнейших экономических взаимоотношений с Европой еще предстоит согласовать на переговорах с Брюсселем. Фокус рассказывает, как проходит последний день Великобритании в ЕС и какие последствия ждут страну в будущем.

Коронавирус и готовность Украины

Самой горячей темой уходящей недели, безусловно, стало распространение коронавируса, зародившегося в китайском городе Ухань. Счет зараженных приближается к 10 тысячам, а количество летальных исходов перевалило за две сотни. В основном страдают жители Китая, где и зародился вирус, но его география стремительно расширяется. На сегодня случаи заболевания зафиксированы в 22 странах и регионах. Ситуация взволновала Всемирную организацию здравоохранения настолько, что она объявила глобальную чрезвычайную ситуацию.

ВОЗ опасается, что заболевание проникнет в страны со слабой системой здравоохранения, и призывает международное сообщество поддержать такие государства, делиться данными, бороться со слухами и дезинформацией и ускорить разработку вакцины.

Этот процесс идет полным ходом, а американские ученые даже обещают, что им удастся выпустить препарат в рекордно короткие сроки. Однако под "рекордом" подразумевается в лучшем случае конец года, когда могут стартовать испытания вакцины в Китае.

В Украине случаев заболевания коронавируса зафиксировано не было, и, по словам главы Минздрава Зоряны Скалецкой, если заболевание все же доберется до нас, "диагностировать и лечить его смогут". А вот Святослав Протас, бывший главный санитарный врач Украины, считает, что "ни денег, ни времени, ни кадров для быстрого реагирования" в случае прихода коронавируса "у нас нет" и "остается только надеяться", что заболевание обойдет нас стороной.

В колонке для Фокуса врач Наталия Безмен ищет ответ на вопрос, готова ли Украина дать отпор инфекционной угрозе, и приходит к неутешительным выводам.

Выгоды и убытки от последствий распространения коронавируса

Пока экономисты пытаются оценить ущерб от карантинных мероприятий, связанных с эпидемией коронавируса, а мировые рынки неуверенно топчутся на месте, ожидая, по всей видимости, более серьезной причины для падения, топ-чиновники США увидели в сложившейся ситуации выгоду. По словам Уилбура Росса, министра торговли США, китайский коронавирус стал предметом повышенного внимания для американских предприятий, которые зависят от поставок из Китая.

"Я думаю, что это поможет ускорить возвращение рабочих мест в Северную Америку, отчасти в США и, возможно, в Мексику", – заявил Росс.

При желании можно найти выгоды и для Украины (если, конечно, коронавирус к нам не доберется), ведь с начала года цены на энергоносители, выросшие после обострения ситуации в Ираке, упали почти на 15-20%. Снижается цена на газ и на Нидерландском хабе TTF, к которому теперь будет привязываться стоимость топлива в Украине.

При этом цены на зерновые с начала года практически не изменились, а негативное влияние эпидемии на рынок железной руды и стали пока остается ограниченным. Не помешает Украине и возможное смягчение кредитно-денежной политики крупных центральных банков (в первую очередь – ФРС), что может стать ответом на замедление мировой экономики. Напомним, в прошлый раз из-за эпидемии атипичной пневмонии мировая экономика замедлилась на 1 п.п. в течение одного квартала.

Пользуясь случаем, Украина продолжает привлекать кредиты под низкие проценты, а заодно попытается в этом году перезапустить кредитование по вменяемой стоимости, для чего НБУ снизил учетную ставку сразу на 2,5 п.п., до 11%, и заявил о планах опустить ее до конца 2020-го до 7% годовых.

Несмотря на бесконечные разговоры о китайском вирусе, в повестке этой недели ненадолго задержались вопросы, которые обсуждались на всемирном экономическом форуме в Давосе – от глобального потепления и схватки двух гигантов мысли – Дональда Трампа и Греты Тунберг до попыток Украины найти там хоть каких-нибудь завалявшихся инвесторов.

Шторм в ГБР, обострение на фронте и как будут пилить министерства

Несмотря на то что Госбюро расследований наконец-то получило руководителя, хоть и временного – экс-нардепа от «Слуги народа» Ирину Венедиктову, ведомство опять штормит.

Напомним, в конце декабря президент Владимир Зеленский подписал Закон №2116 о перезагрузке Государственного бюро расследований. Этот документ дал возможность уволить старого главу ведомства Романа Трубу и предоставить широкие полномочия новому. Им, пока еще и. о. главы, назначена ставленница президента Ирина Венедиктова.

Первые шаги Венедиктовой оказались радикальными: она уволила либо понизила в должности людей, занимавших позиции заместителей директора ведомства, и срочно объявила конкурс на освободившиеся вакансии. Однако сделала это настолько быстро, что большинство желающих участвовать в конкурсе не успели собрать необходимые документы. Впрочем, самое главное назначение — постоянного директора Государственного бюро расследований — ещё впереди.

Кроме ГБР в ближайшее время начнет «штормить» и другие ведомства. Президент Владимир Зеленский потребовал отыграть назад реформу госуправления и снова разделить укрупнённые полгода назад министерства.

Разделению подлежат три министерства: Минэкономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство культуры, молодёжи и спорта, а также Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и временно перемещённых лиц.

Несмотря на все бури и скандалы, бушующие в чиновничьих кабинетах на Грушевского и Банковой, поддержка президентской партии «Слуга народа» остается стабильно высокой.

На данный момент за партию готовы проголосовать 45,4% украинцев (из тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Второе место занимает партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – за нее бы проголосовало 13,8% опрошенных. Также место в парламенте получила бы партия "Европейская солидарность" (12,3%) и ВО "Батькивщина" (8,0%).

А на востоке страны опять неспокойно. С начала года в зоне ООС погибли 11 украинских военнослужащих, штаб операции Объединённых сил и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ фиксируют обстрелы по всей линии фронта. В том числе неподалёку от города Золотое, а также в районе села Петровское. Напомним, что три месяца назад именно в этих точках в рамках операции по разведению войск украинская армия отошла на 1 км в тыл.

Эксперты отмечают: в последние два года обострение на фронте происходит накануне важных мирных переговоров, и не исключают, что активизация противника вызвана минским диалогом о продолжении операции по разведению сил.

Рейтинг экологической безопасности и реформа вузов

Редакция Фокуса в третий раз составляет рейтинг экологического состояния регионов страны. Даже по повторяющимся из года в год проблемам понятно, что с экологией в Украине беда. Хотя бы потому, что в нашей стране нет данных, позволяющих оперативно оценить основные экологические показатели, такие как объёмы выбросов сточных вод, создание и утилизация отходов, средняя продолжительность жизни и количество злокачественных новообразований. Эти данные приходится по крупицам собирать из разных источников. При составлении рейтинга мы воспользовались открытыми данными Госстата, Минэнергоприроды и Минздрава.

Черновицкая область возглавляет его уже третий раз подряд (46,9 балла). Также в топ-5 попали Ровенская (46,8 балла), Закарпатская (46,5 балла), Луганская (45,4 балла) и Черниговская (44,7%) области.

С 28 января спутниковый сигнал закодировали медиагруппы 1+1 media, Медиа Группа Украина, StarLightMedia и Inter Media Group. Всего оказались закодированными 23 телеканала: «1+1», «2+2», ТЕТ, «Бигуди», «Плюсплюс», УНИАН ТВ, Новый канал, ICTV, СТБ, «Оце», М1, М2, «Интер», НТН, К1, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom, «Пиксель», «Украина», НЛО TV, «Индиго TV». В открытом доступе останутся нишевые, информационные, общественные и региональные телеканалы. Фокус выяснил: чтобы по-прежнему иметь доступ к телеканалам, придется выбрать один из вариантов, каждый из которых потребует финансовых затрат.

Законопроект об усилении наказания за педофилию перед итоговым голосованием в Верховной Раде максимально смягчили. Под давлением общественности из документа вычеркнули пункт о химической кастрации преступников. В то же время в Украине создадут Единый реестр насильников детей. Правда, получить к нему доступ будет не так уж и легко, поэтому есть сомнения в том, что реестр поможет уберечь несовершеннолетних.

Несколько украинских городов попали в рейтинг населенных пунктов с самым загруженным автомобильным трафиком в мире. Об этом свидетельствует индекс трафика TomTom за 2019 год. Киев оказался на 12-м месте списка с 53% загруженности дорог, которая выросла на 7% с 2018 года. По данным аналитиков, во время утреннего часа пик дороги в столице загружены на 94%, а во время вечернего – на 104%. Киевские автомобилисты за год провели дополнительно за рулем в часы пик 227 часов. На 18-м месте в рейтинге оказалась Одесса с загруженностью в 47%. Из-за пробок в час пик одесские водители за год провели дополнительно за рулем 184 часа. На 29-м месте оказался Харьков с загруженностью дорог на 43%. Последним украинском городом, который попал в рейтинг, оказался Днепр, где дороги загружены на 37%.

Пользователи соцсетей обсуждают решение руководства Сухопутных войск Вооруженных сил Украины наказать офицера, позволившего себе публично критиковать президента. Фокус выяснил, насколько это правомерно и является ли инцидент иллюстрацией наступления на свободу слова.

В ближайшие пять лет высшее образование ждут радикальные изменения. Частично законодательная база для этого уже есть: в конце 2019-го Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании образовательной деятельности вузов. Этот документ решает многие проблемы, среди которых: введение обязательной аккредитации учебных программ, новый тип контрактов с ректорами и ответственность студентов за плагиат. В интервью Фокусу заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный рассказал, почему высшее образование должно стоить больше и каких вузовских преподавателей нужно в первую очередь мотивировать ростом зарплаты.

Легкие курильщика и расширение МКС

Пока мир пытается противостоять коронавирусу, группа британских и японских ученых поделились обнадеживающими сведениями о борьбе с курением. Они выяснили, что повреждение легких, вызываемое вредной привычкой, можно обратить вспять, отказавшись от нее. Оказывается, что сигареты поражают не все клетки легких, некоторые остаются здоровыми и могут восстанавливать орган даже у курильщиков с многолетним стажем.

Тем временем МКС готовится к расширению. В ближайшие годы к станции примкнет новый коммерческий модуль, где можно будет заниматься исследованиями или проводить отпуск. Его постройкой займется компания Axiom Space. Модуль будет не просто источником доходов. Axiom надеется, что со временем он отпочкуется от МКС и станет самостоятельной космической станцией.