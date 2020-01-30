Эпидемия коронавируса обойдется без ЧС. ВОЗ ограничилась рекомендациями по борьбе с болезнью
2020-01-30 19:53:56
Всемирная организация здравоохранения призывает все страны к открытому обмену важной информацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с официальным заявлением, в котором призвала страны мира готовиться к противодействию новому виду коронавируса.
В заявлении выражается обеспокоенность организации, что многие страны мира остаются неподготовленными к вспышке болезни. ВОЗ призывает лидеров всех стран немедленно принять необходимые меры, чтобы обеспечить возможность противодействия коронавирусу на местах.
В частности, ВОЗ просит страны открыто и быстро обмениваться важной информацией о коронавирусе.
Также все страны, включительно с теми, в которых вирус еще не обнаружен, должны выделить необходимые ресурсы для обнаружения, предотвращения, информирования и реагирования на коронавирус, а также сделать все возможное для спасения больных.
Кроме того, организация призывает все частные и государственные научно-исследовательские учреждения разных стран ускорить скоординированную разработку вакцин против коронавируса, его диагностику и терапию.
В ВОЗ подчеркнули, что неограниченный обмен образцами коронавируса имеет важное значение для исследования болезни и борьбы с ней. Результаты исследований и научные публикации, имеющие отношение к вспышке болезни, должны быть открыты и предоставлены ВОЗ.
Также в организации призывают всех поддержать ВОЗ и позволить ей взять на себя главную роль в реагировании на коронавирус, в частности, путем полного и устойчивого финансирования мероприятий по подготовке к реагированию на распространение болезни.
В заявлении говорится, что все доноры, включая правительства, Всемирный банк, региональные банки развития и другие должны, прежде всего, оказывать финансовую поддержку странам с низким уровнем ресурсов и доходов, чтобы они тоже могли успешно противодействовать вирусу.
Наконец, ВОЗ призывает национальные и международные сообщества к доверию и взаимному информированию, что будет иметь решающее значение в борьбе со вспышкой болезни.
Отметим, директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус вчера анонсировал экстренное заседание организации из-за эпидемии коронавируса, на котором должно было решаться, объявлять ли чрезвычайное положение из-за вспышки заболевания.
"Я решил завтра созвать Чрезвычайный комитет по Международным медико-санитарным правилам из-за нового коронавируса (2019-nCoV), чтобы установить, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение", – написал Гебреисус в Twitter.
Судя по новому заявлению, чрезвычайный комитет ВОЗ считает, что ситуация не настолько критична, чтобы объявлять чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию международного масштаба.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
- Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен в том, что Китай сможет сдержать опасную вспышку коронавируса.
- 30 января сообщалось, что в Китае количество жертв коронавируса увеличилось до 170 человек, выявлен 7771 случай заражения.