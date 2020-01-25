Секретарь СНБО за декабрь получил почти 100 тысяч гривен

Алексей Данилов заплатил 19,1 тыс. грн налогов и получил на руки 79 тыс. грн

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов получил за декабрь заработную плату в размере 98 135. грн. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на ответ аппарата СНБО на информационный запрос.

Должностной оклад и надбавка за интенсивность труда составили по 18 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет – 3,8 тыс. гривен, за работу в условиях режимных ограничений и как государственному эксперту по вопросам тайн – по 3,6 тыс. гривен, индексация – 700 грн.. Также Данилову начислили премию в размере 50,4 тыс. грн.

Секретарь СНБО заплатил 19,1 тыс. грн налогов и получил на руки 79 тыс. грн.

Первый заместитель Данилова Михаил Коваль получил за декабрь 107 540 грн зарплаты, а заместители Сергей Демедюк и Сергей Кривонос по 103 897 грн и 73 580 грн.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Алексей Гончарук и 17 министров вместе получили за декабрь 2,4 млн грн зарплат и премий. Больше всех получил глава МИД Вадим Пристайко – 233 тыс. грн, меньше всех министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет – 17 тыс. грн.