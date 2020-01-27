На митинг пришли национал-патриотические организации

Митинг в защиту русского языка и русскоязычных школ, организованный главой Харьковской городской организации "Оппозиционного платформы – За жизнь" Андреем Лесиком, перед зданием облгосадминистрации закончился, не успев начаться.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Еще до начала акции, запланированной на 11:00 понедельника, возле ХОГА стали собираться представители "Национальных дружин", "Правого сектора", "Фрайкора" и других националестических организаций.

Когда подошли участники акции ОПЗЖ, националисты начали скандировать "Чемодан, вокзал, Россия!" и нецензурные кричалки.

После этого неизвестный распылил газ, начались стычки. Полиция вмешалась в конфликт и вывезла Лесика и других участников митинга.

В результате распыления газа пострадали корреспондент и оператор телеканала СТБ Мария Малевская и Александр Бринза. По предварительной информации, у них, а также, минимум у одного полицейского, ожоги глаз.

По данным местного издания 057, у стен администрации собрались меньше десяти человек. По словам активистов, экс-депутат Лесик, известный своими пророссийскими взглядами, делает картинку для российских СМИ. Митинг Лесик анонсировал на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщал Фокус:

17 декабря под стенами Верховной Рады прошел митинг против открытия рынка земли. Дважды происходили столкновения протестующих с полицейскими. Пострадали 17 правоохранителей, 26 человек задержали, но вскоре отпустили.

В Нацкорпусе заявили, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Богдан перешли красную линию, дав указание "разогнать фермеров" под Радой.