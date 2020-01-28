В электронной переписи Дубилета количество жителей Луганщины завышено на треть, – глава ОГА
2020-01-28 14:41:02
По словам главы Луганской ОГА, электронная перепись ошиблась на 33%
В Луганской области живет на четверть меньше людей, чем показала электронная перепись населения по состоянию на 1 декабря 2019 года.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Громадське.
"Официально, по моей информации, на подконтрольной части области проживает 650 тыс. постоянного населения. Зарегистрировано 200-250 тыс. переселенцев, но по факту проживают около 100 тыс.", – сообщил Гайдай.
Электронная перепись населения показала такие данные: в Луганской области проживает 1 млн 127 тыс. 500 человек, что больше данных главы Луганской области на 380 тыс. человек (33%).
По данным Госстата, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 41 млн 922 тысяч человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что международное сообщество может не признать результаты электронной переписи.
- Директор КМИС Владимир Паниотто в свою очередь заявил, что с помощью электронной переписи невозможно узнать 90% необходимой информации.