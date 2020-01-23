В Украине почти на три миллиона больше женщин чем мужчин, – перепись Дубилета

Наибольшую часть женщины составляют в возрастной группе "пожилые люди" (65 лет и старше

По состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживали 20,1 млн женщин и 17,28 млн мужчин. Об этом свидетельствуют результаты электронной переписи, проведенной правительством, которые обнародовал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Эти данные не учитывают население оккупированных районов Донбасса и Крыма.

Наибольшую часть женщины составляют в возрастной группе "пожилые люди" (65 лет и старше) – 4 млн 149 тыс. Мужчины в этой группе насчитывается почти вдвое меньше – 2 млн 99 тыс. В других возрастных категориях количество женщин не значительно превышает количество мужчины.

Дублет рассказал, что при проведении электронной переписи использовались три метода и все они дали одинаковый результат с разницей 2.86%. По его словам, перепись заняла три месяца и не потребовала дополнительных расходов из госбюджета. Полноценная перепись, которую предполагалось провести в 2020 году, обошлась бы в 3,4 млрд грн.

Напомним, первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, на 2014, после чего на 2016 год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло проведение всеукраинской переписи населения – на 2020 год.

По данным Госстата, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 41 млн 922 тысяч человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что международное сообщество может не признать результаты электронной переписи.