СБУ засекретила расследование о прослушке Гончарука

СБУ не ответила, кто был допрошен в рамках расследования и был ли допрошен Гончарук

СБУ засекретила уголовное дело по факту прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука на совещании с представителями Национального банка.

Об этом сообщили в СБУ, передают Українські Новини.

Дело расследуется по ч.3 статьи 359 Уголовного кодекса.

Остальную информацию не могут разглашать из-за конфеденциальности.

В частности, СБУ не ответила, кто был допрошен в рамках расследования и был ли допрошен Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.

17 января Гончарук написал заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.