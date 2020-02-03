Зеленский после встречи с Эрдоганом поручил СБУ разобраться со сторонниками Гюлена в Украине
2020-02-03 18:27:16
Эрдоган передал Зеленскому данные о сторонниках Гюлена в Украине
Президент Владимир Зеленский поручил СБУ разобраться со сторонниками предполагаемого организатора попытки государственного переворота в Турции Фетхуллы Гюлена.
Об этом заявил Зеленский во время брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Европейская правда.
"Мы сегодня долгое время говорили на эту тему, говорили очень подробно. Я знаю, что этот вопрос уже был в повестке дня между Украиной и Турцией", – заявил Зеленский.
По его словам, этот вопрос много лет не решался.
"Сегодня я получил очень подробные факты от президента Эрдогана, есть разные фамилии. Всю эту информацию я уже передал руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься", – сообщил президент.
Фетхуллах Гюлен – турецкий писатель, проповедник и оппозиционный исламский общественный деятель. Стоит у истоков общественного движения Хизмет.
В Турции религиозного проповедника Фетхуллаху Гюлена считают ответственным за попытку военного переворота в 2016 году. Он с 1999 года живет в США.
Когда-то он был союзником Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (AKP) турецкого президента прийти к власти.
Движение Гюлена было объявлено в Турции террористической организацией.
В 2018 году турецкие СМИ сообщили, что Украина выдала Турции сторонника Гюлена Салиха Зеки Игита.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ночь на субботу, 16 июля 2016 года, военные Турции сделали попытку военного переворота. В Стамбуле и Анкаре совершались авианалеты, на улицу вывели танки.В связи с попыткой военного переворота в Турции были задержаны 2839 военнослужащих Вооруженных сил страны. В результате мятежа 161 человек погиб, еще 1440 получили ранения.
- В Турции за "причастность к перевороту" конфисковали 8 холдингов и 1020 компаний.