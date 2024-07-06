Владимир Путин заявляет, что прекращение огня перед стартом мирных переговоров невозможно, а роль вероятных посредников не стоит переоценивать. Как в Кремле видят старт переговорного процесса, выяснял Фокус.

Related video

По окончании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане 3-4 июля, Путин заявил, что российские войска не будут прекращать огонь в Украине до старта переговорного процесса. "Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые были бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно", — отметил он.

Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией с участием посредников Фото: Getty Images

Кроме того, Путин сказал, что не хочет вести переговоры через посредников: "Мы всегда выступали за переговоры и мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным, поскольку важен, как момент компетенций посредника, так и его полномочий".

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что все заявления, которые звучат сейчас со стороны высшего руководства России являются ничем иным, как ситуативные спекуляции с подтекстом.

Прямые переговоры: как Путин выдвигает априори неприемлемые условия

Заявления Путина, прозвучавшие по итогам саммита ШОС, — это продолжение того же ультиматума, который он озвучил перед Саммитом мира в Швейцарии, убежден политолог Тарас Загородний.

"Путин добивается, чтобы Украина покинула четыре временно оккупированные области, после чего должна быть проведена международная конференция, которая зафиксирует результат войны. Иначе говоря, он хочет прямых переговоров с Соединенными Штатами Америки и до сих пор мечтает о Ялте образца 1945 года, где хочет поделить мир. Но в реальности Путин предлагает не Ялту 45 года, а Мюнхен 38-го, когда Гитлер, Муссолини, Чемберлен и Даладье отдали на растерзание Гитлеру небольшую Чехословакию, но агрессия продолжилась, и это стало лишь прелюдией ко Второй мировой войне", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

При этом, по убеждению Тараса Загороднего, Путин сейчас очень спешит, и на это есть несколько причин.

"Во-первых, я думаю, что в Кремле все же опасаются прихода к властному рулю в США Дональда Трампа, поскольку он может быть для них абсолютно непредсказуемым. Во-вторых, в Москве понимают, что осенью уже могут быть очень видимы результаты ударов украинских спецслужб по энергетическим объектам РФ, и будет очевидно, что у россиян начинаются серьезные проблемы с энергетикой. СБУшные дроны уже долетают до Новороссийска, а накануне была атака на остатки Черноморского флота РФ. Как минимум по этим двум причинам Путин сейчас очень спешит", — отмечает эксперт.

Между тем, по его мнению, США и Европа никогда не согласятся на условия, которые сегодня выдвигает Путин.

"Путинские прихоти никто не будет учитывать, потому что есть устав ООН, Хельсинкские соглашения от 1975 года о нерушимости границ в Европе. Поэтому Путин выдвигает абсолютно неприемлемые условия, которые не могут быть реализованы в принципе", — заключает Тарас Загородний.

Заявления с подтекстом, или Как Кремль пытается повысить ставки

"По состоянию на сегодняшний день есть много сторон, которые хотели бы выступить в роли посредников и переговорщиков в вопросе урегулирования российско-украинской войны. И Путин таким образом хочет подторговать этим статусом, заявляя о том, с кем они готовы будут разговаривать, а с кем нет. Например, с Эрдоганом, думаю, в итоге смогут, но в нынешней конструкции на самом деле многое зависит от Китая. И, очевидно, Пекин хотел бы сыграть роль посредника, но, думаю, здесь речь не пойдет о ранее озвученных КНР предложениях. Это будет что-то новое и, вероятно, гибридное", — отмечает в разговоре с Фокусом политолог Игорь Петренко.

По мнению эксперта, многое в этом процессе зависит от того, что именно будет в фокусе внимания: прекращение огня или какие-то вопросы более глобального масштаба.

"Что касается дальновидных и глобальных вопросов, то, очевидно, что к их решению сегодня никто еще на самом деле не готов. Украина тем более не готова разменивать свои территории, а вот вопрос прекращения войны — другой момент, который действительно может сейчас значиться в переговорной повестке дня. Но это должно происходить по аналогии "зерновой сделки", где посредниками выступали бы Турция и ООН. Может идти и о других форматах с участием влиятельных и авторитетных посредников", — акцентирует политолог.

Озвучивая заявления о роли посредничества и невозможности прекращения огня до переговорного старта, Путин пытается максимально повысить стартовые ставки, говорит Игорь Петренко.

Переговоры и посредники: останется ли Эрдоган в игре

В недавнем интервью газете The Philadelphia Inquirer Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией с участием посредников. В качестве примера он назвал зерновое соглашение, в разработке которого участвовали Турция и ООН. По словам президента, такой формат очень долго работал и мог бы быть использован при обсуждении вопросов "территориальной целостности, энергетики и судоходства".

В Кремле заявили, что Реджеп Тайип Эрдоган не может быть посредником на переговорах Фото: Hurriyet

Если же речь конкретно о Турции, то накануне в Кремле заявили, что президент Реджеп Тайип Эрдоган не может быть посредником на переговорах по урегулированию российско-украинской войны. Об этом как раз во время встречи "на полях" саммита ШОС Путина и Эрдогана заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.

В Администрации президента Турции в детали вдаваться не стали, акцентировав лишь на том, что во время встречи с Путиным Эрдоган обсуждал российско-украинскую войну.

Сам Эрдоган на саммите ШОС без всякой конкретики заявил, что "справедливый мир, который может удовлетворить обе стороны (Украину и Россию), возможен". Он также пообещал, что "Турция и в дальнейшем будет продолжать прилагать усилия для установления мира в регионе и мире".

Кстати, ранее Эрдоган настаивал на том, что нельзя проводить Саммит мира без участия РФ, поскольку "мирные планы, которые исключают Россию, не дадут никаких результатов". Но Турция приняла участие в Саммите мира в Швейцарии и стала одним из подписантов итогового коммюнике.

Хочет мира на своих условиях, или Как Путин требует капитуляции Украины

Оценили последние заявления Путина и аналитики американского Института изучения войны (ISW). В частности, в свежем отчете организации отмечается, что Путин прямо отверг участие РФ в любых "значимых" переговорах по соглашению о прекращении огня, вместо этого требуя "необратимой демилитаризации" Украины.

Аналитики отмечают, что таким образом российский лидер требует от Украины фактической капитуляции для прекращения огня.

По мнению специалистов, отказ Путина от любого соглашения о прекращении огня без капитуляции Украины "еще больше иллюстрирует, что он уверен в своей оценке, что Россия может достичь победы, продолжая ползучее продвижение в Украине".

"То есть Путин делает ставку на войну на истощение без поддержки Украины Западом", — резюмируют в ISW.