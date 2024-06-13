"Скрытый бойкот": Китай лоббирует собственный "мирный план" перед швейцарским саммитом, — Reuters

Китай открыто не критиковал швейцарский саммит и прямо не просил страны воздержаться от его посещения, рассказали дипломаты. Впрочем, он намекал, что встреча якобы продолжит войну, которая продолжается в Украине.

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Китай, который решил проигнорировать саммит по мирному плану для Украины, поскольку тот не соответствует требованиям Пекина, активно распространяет среди стран свой, альтернативный. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию, которую агентство получило от 10 дипломатов.

Один из них, как отмечается, назвал кампанию Пекина "скрытым бойкотом" глобальной встречи в Швейцарии.

Девяносто государств и организаций зарегистрировались для участия в саммите, который состоится в субботу и воскресенье на альпийском курорте Люцерн, где будут пытаться укрепить поддержку мирных предложений президента Украины Владимира Зеленского.

Москва, которую не пригласили в Люцерн, назвала встречу бесполезной. Китай, который имеет тесные связи с Россией, говорит, что также не будет участвовать в конференции. В то же время, как пишут журналисты, Украина, Соединенные Штаты и другие западные правительства настойчиво приглашали Китай к участию в переговорах, поскольку они стремятся к легитимности саммита и широкому консенсусу относительно дорожной карты будущего мирного процесса.

В разговорах с развивающимися странами Китай открыто не критиковал швейцарский саммит и прямо не просил страны воздержаться, рассказали Reuters пекинские дипломаты.

Но тот, кто был проинформирован о разъяснительной работе, сказал, что Пекин сказал развивающимся странам, что встреча продолжит войну, тогда как двое дипломатов, которые непосредственно знакомы с этим вопросом, сказали, что Китай говорил западным странам, что многие развивающиеся страны согласны с его взглядами на конференцию.

Дипломаты попросили не называть их имена, поскольку они не уполномочены обсуждать этот вопрос со СМИ.

Важно

"За все хорошее" и ничего конкретно. Почему Китай не едет на саммит мира и вообще не может быть миротворцем

Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на просьбу прокомментировать свои лоббистские усилия. На прошлой неделе представитель министерства Мао Нин заявил: "Китай искренне надеется, что мирная конференция не превратится в платформу для создания блоковой конфронтации. Неприсутствие на ней не означает неподдержку мира".

По словам дипломатов, по мере приближения саммита Китай активизировал свою информационную работу через встречи с иностранными высокопоставленными лицами, телефонные звонки и сообщения иностранным миссиям на китайской платформе WeChat.

По словам дипломатов, специальный представитель Пекина по евразийским делам Ли Хуэй в прошлом месяце посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты и встретился с представителями развивающихся стран в их посольствах в Пекине.

Объясняя, почему он не посетит саммит, Китай пытался привлечь развивающиеся страны присоединиться к мирному плану из шести пунктов, который он издал с Бразилией в прошлом месяце.

Предложение призывает к проведению международной мирной конференции "в надлежащее время, которое признают и Россия, и Украина, при равноправном участии всех сторон, а также честного обсуждения всех мирных планов".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что Китай может организовать такую конференцию. Глава Кремля Владимир Путин также выразил поддержку плану Китая по мирному урегулированию, заявив, что Пекин полностью понимает, что за этим стоит.

Министр иностранных дел Ван И на прошлой неделе заявил, что 45 стран поддержали это предложение, причем более двух десятков либо присоединились, либо "серьезно рассматривают" его.

Как говорится в материале, Reuters не смог точно определить, какое влияние имело лоббирование Китая, но количество зарегистрированных участников на саммите в Люцерне уменьшилось по сравнению со 107, которые были подтверждены на начало июня.

В Азии свое участие подтвердили союзники США Филиппины и Япония, а также Таиланд, Сингапур и Восточный Тимор. Малайзия заявила, что воздержится, как и Камбоджа, которая имеет тесные экономические связи с Китаем. Председатель сената Камбоджи Хун Сен отрицает, что на него давил Пекин, чтобы избежать конференции.

Индонезия отправит своего посла в Берн. А вот Вьетнам не высказал четкой позиции.

Напомним, ранее мы писали, что в итоговом документе "саммита мира" в Швейцарии может не быть пункта о выводе российских войск с территории Украины. От этого пришлось отказаться из-за позиции некоторых стран.

Также Фокус писал, что в мае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев может начать переговоры с Россией после саммита в Швейцарии, когда сформируют коалицию стран, которые разделяют одни и те же принципы и подходы.