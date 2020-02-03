Дело Шеремета: суд отказался выпустить Кузьменко из СИЗО

2020-02-03 19:52:54

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В ходе заседания суд допросил трех свидетелей, в частности, маму и бывшего мужа Кузьменко

Печерский районный суд отказался изменить меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко на более мягкий.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Суд отказал адвокатам Кузьменко, просившим отпустить ее под домашний арест.

В ходе заседания суд допросил трех свидетелей, в частности, маму и бывшего мужа Кузьменко. По их словам, подозреваемая в момент убийства 20 июля 2016 года была дома с ребенком.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
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