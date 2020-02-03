Дело Шеремета: Офис генпрокурора продлил срок досудебного расследования

2020-02-03 22:56:43

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По словам прокурора, принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано

Офис генпрокурора продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля текущего года.

Об этом сообщил прокурор Сергей Зузак, передает Громадське.

По его словам, принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано. При этом он отметил, что нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы.

Ранее следователи просили продлить срок досудебного следствия до 6 месяцев, то есть до июня текущего года.

В свою очередь, адвокаты отметили, что для всех необходимых следственных действий было 3,5 года.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
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