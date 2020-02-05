За минувшие сутки на Донбассе 12 обстрелов. Без потерь
2020-02-05 07:21:23
С начала сегодняшних суток уже был один обстрел
4 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщил штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" совершено пять обстрелов: вблизи Марьинки, неподалеку от Красногоровки, в районе населенного пункта Авдеевка, рядом с Песками и вблизи Старогнатовки.
Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": по два раза с Новотошковским, вблизи Майского и Орехово, один раз неподалеку от Новолуганского.
В результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С началом суток 5 февраля дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого. С украинской стороны потерь нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- За сутки 3 февраля на Донбассе были ранены двое военнослужащих.
- На Донбассе погибла военный медик, 33-летняя Клавдия Сытник. Она несла лекарства больному бойцу.
- Разведка рассказала о потерях боевиков на Донбассе с начала года. Они потеряли 27 человек боевого состава.