За минувшие сутки на Донбассе 12 обстрелов. Без потерь

С начала сегодняшних суток уже был один обстрел

4 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщил штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" совершено пять обстрелов: вблизи Марьинки, неподалеку от Красногоровки, в районе населенного пункта Авдеевка, рядом с Песками и вблизи Старогнатовки.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": по два раза с Новотошковским, вблизи Майского и Орехово, один раз неподалеку от Новолуганского.

В результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом суток 5 февраля дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого. С украинской стороны потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус: