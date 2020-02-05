В Харькове госпитализировали шестерых студентов из Китая: искали коронавирус

Студенты могли контактировать с носителями инфекции, так как большинство из них недавно были в Китае

Шестерых студентов из Китая госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу. Их поместили в специальные боксы, а врачи ведут за ними усиленное наблюдение, однако, коронавирус не нашли.

Об этом сообщает местное издание Kharkiv.today.

В больнице говорят, что студенты могли контактировать с носителями инфекции, так как большинство из них недавно были в Китае, и поэтому они пока находятся под наблюдением.

"Мы их специализируем с респираторной инфекцией и динамически за ними наблюдаем", – рассказал главврач больницы Павел Нартов.

По его словам, из всех госпитализированных китайских студентов лишь один был из города Ухань, остальные приехали из других регионов КНР.

"Есть критерии отбора больных по поводу коронавирусной инфекции. Госпитализированные студенты не входят в эти критерии до определения клинического случая. Большинство из них были в Китае, откуда недавно вернулись. При этом за все время был пока что только один больной из города Ухань – и у него коронавирусная инфекция не подтвердилась. Вскоре его выпишут", – рассказал Нартов.

Большинство госпитализированных студентов учатся в Харьковском аэрокосмическом университете и живут в общежитиях вуза.

Главврач инфекционной больницы отметил, что в Харьковской области пока что нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции.

"Пока что такие тест-системы были только в Киеве, в лабораторном центре. У нас сегодня было селекторное совещание с Минздравом, и там сообщили, что в Украину уже пришла первая партия таких тестов. В ближайшее время будет еще дополнительная партия, и после этого будут распределять их между областями. Поэтому пока что, если вдруг возникнут какие-то подозрительные случаи, мы будем отправлять материал для анализов в Киев, если больной подходит под клинический случай коронавирусной инфекции", – сказал он, добавив, что не знает, когда придут тест-системы.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.