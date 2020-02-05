Китайский коронавирус: Зеленский написал письмо Си Цзиньпину

Президент заверил, что Китай может рассчитывать на поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отправил письмо председателю КНР Си Цзиньпину, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью сотен людей от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В тексте письма говорится, что в Украине глубоко обеспокоены новостями о большом количестве жертв смертельного коронавируса.

"От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни", – говорится в письме.

Сообщается, что Зеленский пожелал скорейшего выздоровления больным и выразил уверенность, что благодаря оперативным и эффективным действиям руководства Китая, медиков и всего китайского народа КНР быстро преодолеет опасную болезнь.

"В это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины", – заверил он.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

По состоянию на утро 5 февраля в Китае от вызванной новым коронавирусом пневмонии умер 491 человек. За сутки число жертв выросло на 65 (столько же было и за прошлые сутки).