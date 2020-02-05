Коронавирус: в Китае умер уже 491 человек, выздоровели – 892
2020-02-05 07:55:23
Вирус все также пока подтвержден в 24 странах
По состоянию на утро 5 февраля в Китае от вызванной новым коронавирусом пневмонии умер 491 человек. За сутки число жертв выросло на 65 (столько же было и за прошлые сутки). Об этом сообщил государственный телеканал КНР CGTN.
Новых смертей за рубежом не зафиксировано.
Число заболевших в КНР увеличилось за сутки на 3892 человека (за прошлые сутки – на 3233 человека) и достигло 23 363, за рубежом – 182 (23 новых, а сутки назад – 13 новых). Выздоровели уже 892 жителя Китая (260 новых, сутки назад – 152 новых).
Как ранее сообщал Фокус:
- У госпитализированных в Киеве не нашли китайский коронавирус
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- В Ухани за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом.
- Высшее руководство Китая признало "недостатки и упущения" в реакции страны на смертельную вспышку коронавируса.
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