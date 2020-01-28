Наборы для выявления коронавируса поступят в Украину в течение недели

В целом планируется закупить четыре комплекса

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Игорь Кузин на брифинге сообщил о достигнутых договоренностях о поставке в Украину тестов для диагностики китайского коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек.

"Есть предварительная договоренность, что тесты будут поставлены в конце этой или в начале следующей недели", – сказал Кузин.

Он добавил, что подозрения на проникновение китайского коронавируса в Украину не подтвердились, у заболевших были выявлены вирусы гриппа А или В.

"В Украине известно о четырех случаях подозрения на китайский коронавирус, все четыре случая были исключены лабораторно. Всех случаях подтвердился грипп А или В, которые протекали в тяжелой форме", – сказал Кузин.

Участвовавший в брифинге член оперативного штаба по недопущению проникновения и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных китайским коронавирусом, Сергей Дубров отметил, что в настоящее время отсутствует специфическая терапия этого заболевания.

Он, вмесите с тем, подчеркнул, что все отделения интенсивной терапии обеспечены оборудованием для оксигенотерапии, которая является одним из основных методов лечения.

"Все службы анастезии и интернсивной терапии нашей страны, которые подчинены (областным) департаментам здравоохранения на 100% обеспечены кислородом. Обеспечение отделений интенсивной терапии удовлетворительное", – сказал Дубров.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

27 января сообщалось, что за сутки в Китае от коронавируса скончались 24 человека, а общее количество умерших достигло 80. Заболели 2794 человека.

В Китае за прошедшие сутки (27 января) количество летальных случаев от китайского коронавируса увеличилось до 106 человек. Число заболевших достигло 4 515.

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.

Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен в том, что Китай сможет сдержать опасную вспышку коронавируса.

В Китае заявили, что пиковая стадия вспышки коронавируса наступит через неделю.