спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили пострадавшего

В Харьковской области в результате столкновения двух автомобилей погибли пять человек, еще один человек пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Столкновение произошло на 603 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Новопавловка, что в Изюмском районе Харьковской области. Столкнулись автомобили ВАЗ 2109 и Daewoo Lanos.

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На месте происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили пострадавшего водителя Daewoo и передали его работникам скорой помощи.

Как ранее сообщал Фокус:

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, в воскресение, 5 января, около 17:00 водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу.

9 января в Киеве водитель иномарки наехал на гранитный выступ подземного перехода, а затем врезался в здание Национальной филармонии Украины.