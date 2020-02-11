Сутки на Донбассе прошли без потерь

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

В течение прошлых суток, 10 февраля, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Украинские позиции были обстрелены из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

В результате вражеских обстрелов никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.

Два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи Красногоровки и неподалеку от Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций: в районе Орехово, рядом с населенным пунктом Хутор Вольный, неподалеку от Новолуганского.

С началом текущего периода боевики огневой активности не проявляли.

Как ранее сообщал Фокус: