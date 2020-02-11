Сутки на Донбассе прошли без потерь
2020-02-11 08:16:46
Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня
В течение прошлых суток, 10 февраля, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Украинские позиции были обстрелены из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.
В результате вражеских обстрелов никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.
Два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи Красногоровки и неподалеку от Павлополя.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций: в районе Орехово, рядом с населенным пунктом Хутор Вольный, неподалеку от Новолуганского.
С началом текущего периода боевики огневой активности не проявляли.
Как ранее сообщал Фокус:
-
В воскресенье, 9 февраля, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.
- Разведка рассказала о потерях боевиков на Донбассе с начала года. Они потеряли 27 человек боевого состава.