Сутки на Донбассе: пять обстрелов, ВСУ без потерь
2020-02-12 08:17:54
Противник применил минометы калибра 120 мм
В течение прошлых суток, 11 февраля, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.
В результате вражеских обстрелов никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.
Один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов был зафиксирован рядом с Песками, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела наших позиций, а именно: трижды в районе Орехово и один раз недалеко от населенного пункта Крымское.
С началом текущего периода боевики огневой активности не проявляли.
Как ранее сообщал Фокус:
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В понедельник, 10 февраля, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Никто из украинских военнослужащих не пострадал.
- Разведка рассказала о потерях боевиков на Донбассе с начала года. Они потеряли 27 человек боевого состава.