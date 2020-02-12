Гончарук об эвакуации украинцев из Уханя: Это вопрос нескольких дней

2020-02-12 15:51:21

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По словам премьера, основная задача – не создать дополнительных рисков для Украины. "Как только будем на 110% уверены, что вирус не попадет в Украину, мгновенно проведем эвакуацию", – заявил он

Эвакуация украинцев из китайского города Ухань, в котором вспыхнула эпидемия коронавируса, – дело нескольких дней.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук сразу опроверг информацию о срыве эвакуции.

"Не знаю, откуда у вас эта информация. Мы продолжаем искать возможность провести эвакуацию таким образом, чтобы не создать дополнительных рисков для местного населения. Это главная задача", – заявил он.

В то же время, Гончарук признал, что с коронавирусом "есть тонкости, как ведет себя эта инфекция".

"Но уже есть понимание того, как нужно вести себя в таких ситуациях, ведь у других стран уже есть опыт организации эвакуации. Мы этот опыт изучаем", – говорит премьер.

"Как только мы будем на 110% уверены, что инфекция не попадет в Украину и не будет здесь распространяться, мы мгновенно проведем эвакуацию. Это вопрос дней", – добавил глава правительства.

При этом, по словам Гончарука, самолет для эвакуации уже готов, определены также несколько объектов, в которых могут разместить украинцев. Сейчас решаются только некоторые организационные моменты.

Напомним, украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, жалуются, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.

Как ранее сообщал Фокус:

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