Гончарук об эвакуации украинцев из Уханя: Это вопрос нескольких дней

По словам премьера, основная задача – не создать дополнительных рисков для Украины. "Как только будем на 110% уверены, что вирус не попадет в Украину, мгновенно проведем эвакуацию", – заявил он

Эвакуация украинцев из китайского города Ухань, в котором вспыхнула эпидемия коронавируса, – дело нескольких дней.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук сразу опроверг информацию о срыве эвакуции.

"Не знаю, откуда у вас эта информация. Мы продолжаем искать возможность провести эвакуацию таким образом, чтобы не создать дополнительных рисков для местного населения. Это главная задача", – заявил он.

В то же время, Гончарук признал, что с коронавирусом "есть тонкости, как ведет себя эта инфекция".

"Но уже есть понимание того, как нужно вести себя в таких ситуациях, ведь у других стран уже есть опыт организации эвакуации. Мы этот опыт изучаем", – говорит премьер.

"Как только мы будем на 110% уверены, что инфекция не попадет в Украину и не будет здесь распространяться, мы мгновенно проведем эвакуацию. Это вопрос дней", – добавил глава правительства.

При этом, по словам Гончарука, самолет для эвакуации уже готов, определены также несколько объектов, в которых могут разместить украинцев. Сейчас решаются только некоторые организационные моменты.

Напомним, украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, жалуются, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля. Однако министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что точную дату эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй определят после того, как все желающие подпишут форму информированного согласия.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.

Авиаперевозчик SkyUp уже выразил готовность совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Минздрава.