Киевляне сдали рекордное количество елок на переработку

Собранные деревья переделают в щепки

С началу 2020 году в столице экологически утилизировали 14,5 тысячи елок с пользой для окружающей среды. Эта цифра – рекордная за все 5 лет работы пунктов приема.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сообщается, что елки, сосны и ели транспортировали к 15 пунктам сбора, которые функционировали в каждом районе столицы.

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Собранные деревья переделают в щепки с помощью специального щепкодробителя, а полученный материал используют весной для сохранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе.

Напомним, одесские власти выдавали сладости горожанам, сдавшим в спецпункты ненужные новогодние елки.

Как ранее сообщал Фокус: