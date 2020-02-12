Киевляне сдали рекордное количество елок на переработку
2020-02-12 20:59:19
Собранные деревья переделают в щепки
С началу 2020 году в столице экологически утилизировали 14,5 тысячи елок с пользой для окружающей среды. Эта цифра – рекордная за все 5 лет работы пунктов приема.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Сообщается, что елки, сосны и ели транспортировали к 15 пунктам сбора, которые функционировали в каждом районе столицы.
Собранные деревья переделают в щепки с помощью специального щепкодробителя, а полученный материал используют весной для сохранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе.
Напомним, одесские власти выдавали сладости горожанам, сдавшим в спецпункты ненужные новогодние елки.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Киеве в четверг, 2 января, были открыты 15 пунктов сбора новогодних елок. Они работают во всех районах столицы.
- Столичная новогодняя елка на Софийской площади вошла в ТОР-5 самых красивых елок Европы.
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