Скалецкая назвала новую дату эвакуации украинцев из Уханя
2020-02-14 08:49:08
В Украину прибудут только те граждане, у которых нет симптомов болезни
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире телеканала 1+1 вечером в четверг, 13 февраля сообщила, что граждане Украины будут эвакуированы из китайского города Ухань 18 февраля.
"Задержки нет. Имеет место планомерная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие в Украину и дать возможность всем чувствовать себя в безопасности. Принятые решения согласованы со всеми министерствами. Во вторник будет отправлен самолет и в среду граждане Украины будут на территории Украины", – сказала Скалецкая.
Она отметила, что в Украину прибудут только те граждане, у которых нет симптомов болезни. Сразу же по прибытии их поместят в медицинское учреждение на 14-дневную изоляцию.
"Сначала китайские власти проверят, здоровы ли они, а затем их выпустят. Украинская бригада врачей на борту также их проверит, а потом останется с ними в изоляции. Изоляция – минимум 14 дней", – добавила министр.
По ее словам, в настоящее время рассматриваются четыре медицинских учреждения, в одно из которых поместят прибывших из Уханя украинцев на карантин.
"Украинские граждане с борта в автобус и в это помещение. Если кто-то из них будет иметь симптомы, сразу будет доставлен в больницу ", – заявила Скалецкая.
Как ранее сообщал Фокус:
- Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что точную дату эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй определят после того, как все желающие подпишут форму информированного согласия.
- Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- Авиаперевозчик SkyUp уже выразил готовность совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Минздрава.