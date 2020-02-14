Комплексная услуга "еМалятко" стала доступной и в Киеве
2020-02-14 12:01:12
До лета продолжится этап бета-тестирования услуги
Сразу 14 киевских роддомов присоединились к проекту "еМалятко", сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Киев стал пятым городом, в котором родители могут по одному заявлению непосредственно в роддоме получить комплекс услуг, сопутствующих рождению ребенка. На очереди еще семь городов, которые присоединятся к проекту в течение февраля.
Проект предусматривает взаимодействие нескольких государственных реестров, принадлежащих различным ведомствам. В нем задействованы: Минцифры, Минюст, МВД, Минэкономразвития, Минсоцполитики, Минздрав, Минфин, Госмиграционная служба и Госналоговая служба. Кроме того, реализация проекта невозможна без поддержки местных властей.
Сейчас "еМалятко" находится на стадии бета-тестирования. Отрабатывают взаимодействие реестров, обучают персонал. Также собирают отзывы пользователей и учитывают их в работе.
Летом бета-тестирование должно завершиться, сообщил Федоров. Тогда "еМалятко" будет доступна на портале государственных услуг "Дія" и содержать 10 услуг:
- государственная регистрация рождения ребенка;
- регистрация места проживания ребенка;
- назначение помощи при рождении ребенка;
- регистрация ребенка в электронной системе здравоохранения;
- регистрация ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
- получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
- определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке;
- определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
- присвоение ребенку номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
- назначение помощи многодетным семьям.
Напомним, в июле 2019 года президент Владимир Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до 1 января 2020 года.
Как ранее сообщал Фокус:
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