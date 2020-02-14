Комплексная услуга "еМалятко" стала доступной и в Киеве

До лета продолжится этап бета-тестирования услуги

Сразу 14 киевских роддомов присоединились к проекту "еМалятко", сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Киев стал пятым городом, в котором родители могут по одному заявлению непосредственно в роддоме получить комплекс услуг, сопутствующих рождению ребенка. На очереди еще семь городов, которые присоединятся к проекту в течение февраля.

Проект предусматривает взаимодействие нескольких государственных реестров, принадлежащих различным ведомствам. В нем задействованы: Минцифры, Минюст, МВД, Минэкономразвития, Минсоцполитики, Минздрав, Минфин, Госмиграционная служба и Госналоговая служба. Кроме того, реализация проекта невозможна без поддержки местных властей.

Сейчас "еМалятко" находится на стадии бета-тестирования. Отрабатывают взаимодействие реестров, обучают персонал. Также собирают отзывы пользователей и учитывают их в работе.

Летом бета-тестирование должно завершиться, сообщил Федоров. Тогда "еМалятко" будет доступна на портале государственных услуг "Дія" и содержать 10 услуг:

государственная регистрация рождения ребенка;

регистрация места проживания ребенка;

назначение помощи при рождении ребенка;

регистрация ребенка в электронной системе здравоохранения;

регистрация ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;

получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке;

определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

присвоение ребенку номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

назначение помощи многодетным семьям.

Напомним, в июле 2019 года президент Владимир Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до 1 января 2020 года.

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