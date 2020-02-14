В киевском спортзале стрелялись "качки"

В одном из столичных спортзалов в Соломенском районе произошел конфликт между двумя "качками". В результате один из них несколько раз выстрелил в оппонента из травматического оружия. Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возникла ссора из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другого. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

Потерпевшему – 28-летнему местному жителю, врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения.

Как сообщает издание Буквы, во время стрельбы в спортзале был ранен бывший член ВО "Свобода" Александр Чорнопищук, который был помощником депутата Киевского местного совета Святослава Кутняка.

По данным издания, стрелял глава киевской ячейки "Сокола", а также официальный помощник депутата Киевсовета фракции "Свобода" Владимира Назаренко – Георгий Бариленко.

"Чорнопищук ходит на киокушинкай в этот спортзал последние 1,5 года. Там работает его тренер. Тот, кто стрелял – это Бариленко он является членом "Свободы" и руководителем киевского "Сокола", – рассказал источник издания.

Эту информацию также подтвердил в Facebook активист Владимир Тищенко.

По словам Тищенко, произошедшая стрельба – это продолжение перепалки 3 февраля. Тогда, как написал Тищенко в Facebook, на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства депутат от ВО "Свобода" Владимир Назаренко сломал микрофон бывшему однопартийцу Святославу Кутняку. Назаренко вместе с группой "свободовцев" препятствовал Кутняку "выполнять свои прямые обязанности депутата и работать в комиссии, членом которой он является, а также осуществлял "откровенно хулиганские действия" и "уничтожил имущество общества".

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