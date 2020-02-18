Зеленский дал оценку обострению на Донбассе

Глава государства заявил, что действия боевиков свидетельствуют о попытках сорвать мирный процесс

Президент Украины Владимир Зеленский назвал утреннее наступление боевиков в районе Золотого попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Telegram-канале.

"В пятую годовщину Дебальцевскоq трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного минского соглашениями. Воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору. К сожалению, с нашей стороны есть потери", – заявил глава государства.

Он отметил, что действия боевиков свидетельствуют о попытках сорвать мирный процесс, который, хоть и медленно, но начал продвигаться.

"Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевский рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимо шагами", – заявил президент.

Он сообщил, что на сегодняшнем заседании СНБО будут приниматься решения о дальнейших шагах в связи со сложившейся ситуацией.

"Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", – заявил глава государства.

Напомним, сегодня утром штаб операции Объединенных сил (ООС) сообщил о том, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, среди украинских военных есть потери.

Как ранее сообщал Фокус:

В течение прошлых суток, 17 февраля, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.