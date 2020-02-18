Причастные к убийству Шеремета могли сотрудничать с СБУ, – Баканов

2020-02-18 15:59:00

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Глава СБУ опроверг информацию о том, что Служба каким-то образом блокирует расследование дела об убийстве Шеремета

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не исключает, что фигуранты дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, в частности "Буча", могли быть агентами СБУ.

Об этом сообщают "Українські Новини".

"Возможно, возможно они были агентурой СБУ", – сказал он.

Также Баканов заявил, что обнародованная Андреем Портновым аудиозапись разговора сотрудника СБУ с одним из фигурантов дела не означает, что он причастен к делу Шеремета.

Он сообщил, что сотрудники Нацполиции могут пообщаться с сотрудником СБУ Андреем Омельченко, который фигурировал на аудиозаписи. "Пожалуйста. Никто не запрещает", – сказал Баканов.

Кроме того, он опроверг информацию о том, что СБУ каким-то образом блокирует расследование дела об убийстве Шеремета, не давая полиции допросить интересующих следствие сотрудников СБУ. По его словам,СБУ готова помочь в этом направлении.

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