Причастные к убийству Шеремета могли сотрудничать с СБУ, – Баканов

Глава СБУ опроверг информацию о том, что Служба каким-то образом блокирует расследование дела об убийстве Шеремета

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не исключает, что фигуранты дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, в частности "Буча", могли быть агентами СБУ.

Об этом сообщают "Українські Новини".

"Возможно, возможно они были агентурой СБУ", – сказал он.

Также Баканов заявил, что обнародованная Андреем Портновым аудиозапись разговора сотрудника СБУ с одним из фигурантов дела не означает, что он причастен к делу Шеремета.

Он сообщил, что сотрудники Нацполиции могут пообщаться с сотрудником СБУ Андреем Омельченко, который фигурировал на аудиозаписи. "Пожалуйста. Никто не запрещает", – сказал Баканов.

Кроме того, он опроверг информацию о том, что СБУ каким-то образом блокирует расследование дела об убийстве Шеремета, не давая полиции допросить интересующих следствие сотрудников СБУ. По его словам,СБУ готова помочь в этом направлении.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.