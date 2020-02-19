Ситуация на Донбассе: шесть раненых и один погибший

Боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в результате обстрелов боевиков 18 февраля, один украинский военный погиб, еще шесть – ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. Позиции обстреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись рядом с населенным пунктом Березовое, неподалеку Широкиного, Пищевика, шесть – вблизи населенного пункта Крымское. Четыре обстрелы зафиксированы рядом с Новотошковским, два – в районе населенного пункта Ореховое, два – вблизи населенного пункта Хутор Вольный, два – возле Золотого-4, а также вблизи Попасной, Луганского, Новолуганского.

"На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и контролировали ситуацию. В дальнейшем противник запросил режим тишины", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

В результате боев погиб украинский военный. Еще три – получили ранения, а двое - контузии. Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал на брифинге, что ВСУ ответили боевикам "из всего вооружения".