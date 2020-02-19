США выделят $38 млн на развитие демократических ценностей у молодежи Украины

Программа направлена на молодых людей в возрасте от 10 до 35 лет

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует выделить $38 млн на реализацию в Украине программы "Мероприятия по укреплению национального самосознания через молодежь" (UNITY). "Цель данной деятельности – воспитание у молодежи чувства ответственности за демократическое европейское будущее Украины посредством дальнейшего сплочения молодежных лидеров вокруг ценностно-ориентированной идеи украинского национального самосознания, опирающейся на инновации, гражданскую активность и плюрализм", – говорится в документе USAID, на который ссылается RT.

Программа направлена на молодых людей в возрасте от 10 до 35 лет. В украинском представительстве USAID особое внимание хотят уделить подросткам 10–14 лет, считая, что в этом возрасте начинают формироваться постоянная жизненная позиция и модели социального взаимодействия и поведения.

В рамках программы UNITY планируют, в частности, поддерживать с помощью грантов организации общегосударственного и местного уровня, а также инициативы социально отчужденных групп населения.

Проект будет включать мероприятия в регионах, сейчас не подконтрольных Киеву, если там "наступит мир".

Отмечается, что часть выделенных средств должна быть в оперативной доступности на случай появления "вызовов и уникальных возможностей".

Как считают в USAID, новые украинские ценности уже шесть лет находятся под угрозой из-за российской пропаганды и противников евроинтеграции. Кремль регулярно подрывает процесс реформирования и демократической консолидации в Украине. Россия пытается сохранить свое политическое, экономическое и военное влияние на соседнее государство, используя военное вмешательство, убийства, кибератаки, энергетическое давление и дезинформации.

Напомним, что в декабре прошлого года временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор анонсировал запуск в Украине новой программы USAID по поддержке гражданского общества. Она рассчитана на пять лет и имеет бюджет $10 млн.

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