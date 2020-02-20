Ситуация на Донбассе: боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ
2020-02-20 08:35:45
Один военный получил ранение
На Донбассе, 19 февраля вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военный получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Зафиксирована активность снайперов.
8 обстрелов зафиксировали рядом с Марьинкой, Лебединским, Славным, Васильевкой, Широкино, Красногоровкой и Новотроицким. Еще три обстрела боевики совершили возле Луганского и Орехово.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
- В результате боев погиб украинский военный. Еще три – получили ранения, а двое - контузии. Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал на брифинге, что ВСУ ответили боевикам "из всего вооружения".
- Президент Владимир Зеленский назвал нападение боевиков "провокацией" и заявил, что она не изменит курс на достижение мира на Донбассе.
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