Ситуация на Донбассе: боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ

2020-02-20 08:35:45

34 0

Один военный получил ранение

На Донбассе, 19 февраля вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Зафиксирована активность снайперов.

8 обстрелов зафиксировали рядом с Марьинкой, Лебединским, Славным, Васильевкой, Широкино, Красногоровкой и Новотроицким. Еще три обстрела боевики совершили возле Луганского и Орехово.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...