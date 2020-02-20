Полиция изучает тех, кто призывал перекрывать дороги эвакуированным из Уханя, – Геращенко
2020-02-20 11:58:11
По слвоам замглавы МВД, во время протестов замечены не местные жители
Полиция изучает лица тех, кто призывал к массовым протестам из-за эвакуации украинцев из Уханя.
Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает 112 Украина.
"Сейчас полиция изучает тех, кто призывал в социальных сетях к тому, чтобы выходить перекрывать пути. Мы видим, что там замечены вовсе не местные жители, что там есть признаки политической провокации. Раздувание скандала на ровном месте", – сказал он.
По его словам, МВД будет бороться с провокациями и не позволит отдельным политсилам сделать себе на этом пиар.
Напомним, Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя улетел из аэропорта "Борисполь", в котором он находился на дозаправке.
До приземления в "Борисполе", борт на протяжении часа наматывал круги над Харьковской областью.
Специальным транспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной полиции украинцы будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.
Там с ночи продолжаются протесты местных жителей. Они перекрывают дороги и требуют не селить здесь эвакуированных.
Как ранее сообщал Фокус:
- Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.
- Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, тогда заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.
- В списки эвакуированных не попала украинка Анастасия Зинченко. Она рассказала, что не хотела улетать без собаки. По ее словам, на животное были все документы, но попольство забыло их передать в МИД и в результате ей отказали в эвакуации.