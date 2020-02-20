Борт с эвакуированными из Уханя разместят в Харькове на изолированной стоянке, – Гончарук

Премьер-министр призвал сограждан отнестись с пониманием к ситуации вокруг эвакуации

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал граждан с пониманием отнестись к ситуации вокруг эвакуации украинцев и граждан других стран из китайского Уханя. Об этом он написал в Тelegram.

"Призываю граждан Украины не поддаваться на провокации, соблюдать общественный порядок и безопасность и с пониманием отнестись к ситуации и нашим гражданам и иностранцам, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации", – отметил Гончарук.

Он напомнил, что в подобной ситуации мог бы оказаться каждый и заверил, что безопасность каждого гражданина Украины является приоритетом для правительства.

"Мы своих не бросаем! В любой ситуации надо быть людьми и помнить, что в такой ситуации мог оказаться каждый из нас либо близкий нам человек", – написал премьер-министр.

Он отметил, что эвакуация прошла успешно, все пассажиры на борту самолета чувствуют себя удовлетворительно.

"Самолет спецрейса совершил посадку в международном аэропорту "Борисполь" для дозаправки и вылетит в Международный аэропорт "Харьков". Там будут приняты все возможные меры по соблюдению безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта. Борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке. Все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполнены у трапа самолета", – сообщил Гончарук.

Гончарук напомнил, что дальше 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие их лица, будут доставлены специальным транспортом ГСЧС под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии «Новые Санжары» в Полтавской области.

"Напомню, что ни одного случая вируса в стране не зарегистрировано", – подчеркнул премьер-министр.

Напомним, Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя улетел из аэропорта "Борисполь", в котором он находился на дозаправке.

Специальным транспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной полиции украинцы будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Там с ночи продолжаются протесты местных жителей. Они перекрывают дороги и требуют не селить здесь эвакуированных.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, тогда заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.