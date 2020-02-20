МОЗ знает как успокоить Украину: Скалецкая будет две недели жить с эвакуированными

"Надеюсь, мое присутствие успокоит страну и тех, кто находится в Санжарах", – заявила глава Минздрава

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая будет жить две недели в санатории вместе с эвакуированными.

Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу 14 дней в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, мое присутствие успокоит страну и тех, кто находится в Санжарах", – пишет министр.

По словам Скалецкой, при подготовке места для обсервации учитывались все стандарты ВОЗ и опыт других стран, которые тоже эвакуировали своих граждан из Китая.

Тажке глава МОЗ прокомментировала сегодняшние беспорядки в Новых Санжарах.

"То, что произошло сегодня. Та паника и неприятие, негатив и агрессия меня очень поразили... Эти люди – наши соотечественники, они нам не чужие. Поэтому прошу выразить им слова поддержки и благодарности за согласие на обсервацию", – добавила Скалецкая

Министр уточнила, что вместе с эвакуированными обсервацию пройдет весь экипаж самолета, все медики и вся команда сопровождения.

Постскриптумом Скалецкая обмолвилась, что у ее дочери завтра юбилей – исполняется 10 лет.

"Я тебя очень люблю и очень хотела отпраздновать этот важный день с тобой. Но так получилось, что мне нужно быть в этот день не дома. Когда я вернусь, мы еще раз отпразднуем его с тобой. Обещаю!", – пишет она своему ребенку.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки – улетел в Харьков. Оттуда эвакуированных везут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего в санаторий должны приехать 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".

Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Премьер-министр Алексей Гончарук и глава Минздрава Зоряна Скалецкая уже вылетел из Киева под Полтаву. Также он сообщил, что в Новых Санжарах будет оперштаб Кабмина.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, были слышны выстрелы. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.