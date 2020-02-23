"Шахтер" готовится забрать из Уханя Настю с собачкой и других украинцев

Самолет вылетит, как только будут улажены все административные вопросы. Процесс идет под личным контролем президента Владимира Зеленского

Футбольный клуб "Шахтер" готовится к отправке своего самолета в Китай за оставшимися там украинцами. Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, процесс находится под личным контролем президента Владимира Зеленского.

"Сейчас идет подготовка. Хочу вам сказать, что это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс идет под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой", - сказал Палкин

По его словам, сейчас идет подготовка к полету вместе с авиакомпанией SkyUp. Самолет отправится за украинцами, как только будут улажены все административные вопросы и получены необходимые разрешительные документы.

Отдельно Палкин упомянул "поступок Насти (Анастасия Зинченко, - ред.), которая отказалась оставить свою собачку, затронул сердца многих людей и никого не оставил равнодушным".

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их разместили на обсервацию в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.