В Ухане на борт украинского самолета SkyUp не пустили четырех человек

Все они сейчас под присмотром китайских врачей. Также у них есть связь с консульской службой

На борт самолета SkyUp, который вылетел из Уханя в Киев, не пустили четырех человек.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Трое недопущенных – украинцы, еще один человек – иностранец. Все они находятся под присмотром китайских врачей. Также у них есть связь с консульской службой.

Всего на борт пустили 73 человека. По прибытии они пройдут обсервацию в определенном правительством объекте.

"Среди эвакуированных – семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наша обязанность – забрать их и создать для них максимально комфортные условия", – говорит замглавы МОЗ Виктор Ляшко

"Неужели в такой большой стране нет места для менее сотни граждан, которые оказались в сложной ситуации?", – также задается вопросом Ляшко.

Сегодня, в 18:30 по Киеву, самолет с эвакуированными вылетел из аэропорта Уханя. Его прибытие ожидается в четверг, в 8 утра.

По пути в Украину лайнер совершит техническую посадку в Алматы, там сойдут на землю два гражданина Казахстана.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.

Авиаперевозчик SkyUp выразил готовность совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Минздрава.

Ранее заявлялось, что самолет с украинцами прибудет из Уханя в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля.

В селе Микулинцы Тернопольской области местные жители вышли на протест – они против того, чтобы в санаторий "Медоборы" поселили эвакуированных из Китая украинцев.