"Минера" столичного Центрального железнодорожного вокзала отправили на принудительное лечение

В ходе проверки здания вокзала из него эвакуировали 2400 человек

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 29-летнего жителя столицы, который летом 2019 года ложно сообщил о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале Киева. Об этом сообщила прокуратура Киева.

"Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, правонарушитель на момент совершения преступления не мог осознавать свои действия и руководить ими. В настоящее время его психическое состояние не изменилось, и он нуждается в принудительной госпитализации в психиатрическую больницу с усиленным наблюдением", – говорится в сообщении.

10 августа прошлого года этот человек позвонил на "102" и сказал о заминировании вокзала. Правоохранители и взрывотехники проверили вокзал и не обнаружили взрывных устройств или взрывоопасных веществ. Перед этим из здания вокзала эвакуировали 2300 пассажиров и 100 человек персонала.

Напомним, что Центральный вокзал Киева регулярно "минируют". Например, так было 27 января и 12 февраля.

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