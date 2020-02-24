"Минера" столичного Центрального железнодорожного вокзала отправили на принудительное лечение
2020-02-24 15:04:13
В ходе проверки здания вокзала из него эвакуировали 2400 человек
Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 29-летнего жителя столицы, который летом 2019 года ложно сообщил о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале Киева. Об этом сообщила прокуратура Киева.
"Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, правонарушитель на момент совершения преступления не мог осознавать свои действия и руководить ими. В настоящее время его психическое состояние не изменилось, и он нуждается в принудительной госпитализации в психиатрическую больницу с усиленным наблюдением", – говорится в сообщении.
10 августа прошлого года этот человек позвонил на "102" и сказал о заминировании вокзала. Правоохранители и взрывотехники проверили вокзал и не обнаружили взрывных устройств или взрывоопасных веществ. Перед этим из здания вокзала эвакуировали 2300 пассажиров и 100 человек персонала.
Напомним, что Центральный вокзал Киева регулярно "минируют". Например, так было 27 января и 12 февраля.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Харькове полиция задержала мужчину, который сообщил о заминировании супермаркета.
- "Минера" моста Патона в Киеве приговорили к четырем годам условно. Его отправят в психиатрическую больницу.
- В Киеве суд приговорил к шести годам лишения свободы мужчину по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва в столичном метрополитене.
- 24 января в Киеве закрыли пять центральных станций метро из-за анонимных сообщений о минировании. Правоохранители провели все необходимые проверки и не обнаружили взрывоопасных предметов.