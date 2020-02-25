На улицах Киева заметили Tesla Cybertruck, которой еще нет в продаже
2020-02-25 12:59:46
Официальная дата начала производства этого авто – конец 2021-го
На улицах Киева заметили электрокар Tesla Cybertruck.
Об этом сообщает Фокус.
Корреспондент Фокуса заметил, как везли автомобиль по Чоколовскому бульвару.
Официальная дата начала производства этого авто – конец 2021-го, и ранее электрокар замечали только несколько раз в Калифорнии.
Как оказалось, прототип Tesla Cybertruck был использован для выхода игроков команды Nigma на турнире WePlay! по игре Dota 2, который проходит в Киеве.
Фото: twitter.com/WePlayEsport/
Как ранее сообщал Фокус:
- Илон Маск представил футуристический пикап Cybertruck. Автомобиль отличается угловатым футуристическим дизайном. Mashable называет его "очень уродливым".
- Спустя 48 часов после презентации Маск получил 200 тысяч предзаказов на новый пикап Cybertruck. Большая часть заказов поступила на автомобили с двумя и тремя двигателями.
- Позже Lego посмеялась над футуристическим пикапом Маска. А Ford заявил, что лидеру американского рынка пикапов "нечего доказывать" производителю, который только выходит в данный сегмент.
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