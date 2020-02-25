Официальная дата начала производства этого авто – конец 2021-го

На улицах Киева заметили электрокар Tesla Cybertruck.

Об этом сообщает Фокус.

Корреспондент Фокуса заметил, как везли автомобиль по Чоколовскому бульвару.

Официальная дата начала производства этого авто – конец 2021-го, и ранее электрокар замечали только несколько раз в Калифорнии.

Как оказалось, прототип Tesla Cybertruck был использован для выхода игроков команды Nigma на турнире WePlay! по игре Dota 2, который проходит в Киеве.

Фото: twitter.com/WePlayEsport/

Как ранее сообщал Фокус:

Илон Маск представил футуристический пикап Cybertruck. Автомобиль отличается угловатым футуристическим дизайном. Mashable называет его "очень уродливым".

Спустя 48 часов после презентации Маск получил 200 тысяч предзаказов на новый пикап Cybertruck. Большая часть заказов поступила на автомобили с двумя и тремя двигателями.

Позже Lego посмеялась над футуристическим пикапом Маска. А Ford заявил, что лидеру американского рынка пикапов "нечего доказывать" производителю, который только выходит в данный сегмент.