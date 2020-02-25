У жителя Закарпатья не подтвердился коронавирус, – Минздрав

Анализы должны быть готовы в ближайшее время

Симптомы жителя Закарпатья, госпитализированного с подозрением на коронавирус, не подпадают под клиническое проявление новой инфекции, но окончательных результатов анализов еще ждут.

Об этом заявил во вторник, 25 февраля, и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, сообщает Mukachevo.net.

По его словам, пример Закарпатья продемонстрировал довольно быструю реакцию на ситуацию как бригад скорой помощи, так и больничной сети в целом.

Кузин отметил, что мужчина обратился к медикам после 10-го дня от первых клинических проявлений. У него повышенная температура, но не так, как обычно, в случае заболевания коронавирусом, передает УНН.

"Мужчина был госпитализирован вчера, и, на самом деле, уже 10 дней как идут клинические проявления", – сказал Кузин.

Он отметил, что анализы, которые взяли у госпитализированного, должны быть готовы в ближайшее время.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее на Закарпатье госпитализировали местного жителя с повышенной температурой, врачи подозревали коронавирус. Местный житель рассказал, что 21 дней назад он контактировал с гражданином Китая в Ньиредьхазе, что в Венгрии.

В Черновцах госпитализировали женщину, которая недавно приехала из Италии. Ее проверяют на инфицирование коронавирусом.

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.