Из Китая захотели эвакуироваться еще шесть украинцев

2020-02-25 19:52:01

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Известно о пребывании 39 граждан Украины в провинции Хубэй

Шесть граждан Украины заявили о желании покинуть китайскую провинцию Хубэй, в частности город Ухань.

Об этом говорится в комментарии начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максима Коваленко, сообщает УНИАН.

"Посольству известно о пребывании 39 граждан Украины в городе Ухань и провинции Хубэй. Желание пока изъявили шесть граждан Украины", – сказал Коваленко.

Он пояснил, что речь идет о тех гражданах, которые не смогли попасть на борт самолета во время предыдущей эвакуации (трое граждан), а также еще о трех украинцах, которые изменили свое мнение. Среди желающих быть эвакуированными в Украину есть и Анастасия Зинченко, которая ранее не была эвакуирована из-за нежелания оставлять в Китае свою собачку.

Дипломат напомнил, что в прошлый раз из-за повышения температуры тела украинцев не пустили на борт самолета. Посольство Украины в Китае оказывает им всестороннюю помощь, в том числе финансовую и организационную.

По его словам, состояние их здоровья удовлетворительное, медслужбы города Ухань постоянно контролируют их самочувствие, проверяют на возможное наличие коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.
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