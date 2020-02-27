МИД подтверждает заражение украинки коронавирусом в Италии
2020-02-27 10:58:14
Состояние 26-летней – некритическое
Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев подтвердил наличие коронавируса у 26-летней украинки, которая работает в Италии, и заверил, что ее состояние некритическое.
Об этом сообщает Укринформ.
"В Неаполе подтверждены два случая заражения коронавирусом, один из них – у 26-летней украинки, которая работает на севере в Кремоне и ездила на юг навестить родителей в Чиленто/Салерно. Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой "Спалланцани" в Риме", – сообщил он.
Больная украинка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние некритическое.
Родственников, которых она навещала, поместили на карантин.
Генконсульство Украины в Неаполе поддерживает контакт с местным штабом.
Как ранее сообщал Фокус:
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- Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.
- Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.
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