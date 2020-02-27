МИД подтверждает заражение украинки коронавирусом в Италии

2020-02-27 10:58:14

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Состояние 26-летней – некритическое

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев подтвердил наличие коронавируса у 26-летней украинки, которая работает в Италии, и заверил, что ее состояние некритическое.

Об этом сообщает Укринформ.

"В Неаполе подтверждены два случая заражения коронавирусом, один из них – у 26-летней украинки, которая работает на севере в Кремоне и ездила на юг навестить родителей в Чиленто/Салерно. Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой "Спалланцани" в Риме", – сообщил он.

Больная украинка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние некритическое.

Родственников, которых она навещала, поместили на карантин.

Генконсульство Украины в Неаполе поддерживает контакт с местным штабом.

Как ранее сообщал Фокус:

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